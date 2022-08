Cuestionan el destino de la educación en las aulas

Entornointeligente.com /

CARACAS.-El profesor titular de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Tulio Ramírez , cuestionó la situación actual de las aulas de clases del país, en vista de 50 % de la deserción de maestros y la reducción de la matrícula de los aspirantes a la docencia.

«Si los maestros que están trabajando dejan las aulas y no la están ocupando la nueva generación, porque no hay graduación posible que pueda cubrir ese déficit ¿Quién está ocupando esas cátedras? ¿Quién está en las aulas de clases? El asunto es muy grave, porque el gobierno ha anunciado en diferentes oportunidades que tiene a disposición a los voluntarios de la misión Gran Chamba Juvenil que va a cubrir esas cátedras. Por muy buena voluntad que tengan esos jóvenes, ellos no son pedagogos, no son profesores. Como siempre van a sufrir más los sectores más vulnerables de la sociedad», aseveró.

El catedrático insistió en que los representantes tampoco poseen con el componente docente para impartir clases en primaria, secundaria o universitaria.

En entrevista con Esteninf Olivarez y Luis Miguel Núñez para Unión Radio , Ramírez señaló que la decisión que tomó el Ejecutivo de destituir al director de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), Marco Polo Cosenza , no soluciona el problema de fondo del sector de educación, porque aún permanece vigente la tabla.

«Los maestros saben que el director de la Onapre no tenía el poder suficiente para que de manera unilateral imponer una tabla salarial. De tal manera que su destitución no resuelve el asunto, porque la tabla permanece. Si hubiesen destituido a alguien que de manera unilateral hubiese impuesto esa tabla, la destitución tiene que ir acompañada con la derogación de la tabla. Destituyeron a la persona, pero la tabla no fue derogada», dijo.

