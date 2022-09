Cuestionan a fiscala por decir que periodista asesinado no debió «regalarse»

Entornointeligente.com /

La fiscala Katia Uemura, quien estaba a cargo de la investigación del asesinato de Humberto Coronel, periodista de Radio Amambay 570 AM de Pedro Juan Caballero, fue criticada tras manifestar que el comunicador no debía «estar regalándose», tras haber sido víctima de una amenaza el 10 de junio pasado.

En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados realizada este miércoles, el diputado Édgar Acosta condenó el asesinato del comunicador y consideró que la fiscala Katia Uemura debe renunciar a su cargo como agente del Ministerio Público.

Lea más: Fiscalía conforma equipo para investigar asesinato de periodista en PJC

«Katia Uemura si tiene dignidad en este momento debería estar renunciando por sus dichos, de que el asesinado se regaló y debió resguardarse. Es lamentable que representante de la sociedad, una fiscala hable de esta manera. Ojalá que tenga algo de dignidad y renuncie porque no representa a la sociedad», expresó.

Aseguró que de ninguna manera es lo que se espera de los representantes de la sociedad y que eso demuestra que tener «algún padrino político, alguien que haya contribuido para que llegue a la Fiscalía», porque cree que tiene que haber principios básicos de derecho y una fiscala no debería nunca expresarse de esa manera.

Nota relacionada: Video capta llegada del sicario que asesinó a periodista en Pedro Juan Caballero

Por su parte, el periodista Gustavo Báez, de la Radio Amambay 570 AM, compañero de trabajo de Humberto Coronel, se preguntó: «¿Qué tenía que hacer Humberto para no regalarse?»

En conversación con Radio Monumental 1080 AM, el periodista dijo que como ya dijo el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, «tenemos que acostumbrarnos a vivir con ellos (con los criminales)».

https://twitter.com/AM_1080/status/1567630032008364032 «¿Qué tenía que hacer Humberto para no regalarse?, ¿tenemos que acostumbrarnos a vivir con ellos?»

Dijo Gustavo Báez, periodista de Radio Amambay tras las polémicas declaraciones de la fiscal Katia Uemura #AM1080 pic.twitter.com/wSF9DTDNgJ

— Monumental AM 1080 (@AM_1080) September 7, 2022 La fiscala Katia Uemura mencionó este miércoles que no atribuiría a la Fiscalía ni a la Policía Nacional la responsabilidad por el asesinato del comunicador, porque una persona amenazada «debe resguardarse y tratar de arreglas las cosas si es que la situación lo permitiera y no estar así regalándose».

Tras sus polémicas declaraciones a un medio de prensa, varios usuarios de la red social Twitter también criticaron sus palabras.

https://twitter.com/ayalamarilla/status/1567619121520545794 Cuando la fiscal Katia Uemura responsabiliza del crimen perpetrado en PJC a la víctima, Humberto Coronel, lo que está diciendo es que el comunicador asesinado no tiene derecho a ser vindicado por la justicia. Grave e inadmisible por donde se lo vea.

— Oscar Ayala A. (@ayalamarilla) September 7, 2022 https://twitter.com/jfergo86/status/1567512496692420609 La fiscala Katia Uemura responsabilizó al periodista Humberto Coronel por «regalarse» a los sicarios que ayer lo asesinaron a balazos.

No debía de regalarse he’imi que mal estamos.

— Fergo (@jfergo86) September 7, 2022 Tras sus declaraciones, la fiscala Uemura fue apartada de la investigación y la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, conformó un nuevo equipo de trabajo con los fiscales José Luis Torres, Sandra Diaz, María Irene Álvarez, Pablo René Zárate, a fin de profundizar la investigación realizada y las primeras diligencias llevadas a cabo por Uemura.

El asesinato del periodista Humberto Coronel Un sicario a bordo de una motocicleta interceptó al periodista en la tarde de este martes en la ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, cuando estaba por subirse a su vehículo y sin mediar palabras efectuó varios disparos contra su humanidad. Un total de ocho proyectiles impactaron en su cuerpo.

A través de un video de circuito cerrado se puede ver cómo aparece el atacante, que llevaba puesto un casco de color azul, vestía una campera negra y apuntó con el arma de fuego al comunicador.

Le puede interesar: Envían amenazas a radio donde trabajaba periodista asesinado en Pedro Juan Caballero

El 10 de junio pasado, Humberto Coronel y su colega Gustavo Manuel Báez Sánchez denunciaron ante la Comisaría 7ª el hallazgo de una nota con una amenaza para ambos por parte del crimen organizado.

Al respecto, el comisario Rubén Paredes, director policial en Amambay, sostuvo que en ese entonces se les ofreció custodia a ambos, pero Coronel no aceptó.

