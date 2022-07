Cuerpo de Detective del Cicpc asesinado en las celdas del Dgcim en Apure no ha sido entregado a sus familiares

Entornointeligente.com /

La información fue revelada por una carta y un audio difundido en las redes sociales, donde los familiares de Pantoja, piden a las autoridades competentes sea entregado el cuerpo, para rendirle honores y cristiana sepultura al exfuncionario policial.

En una carta dirigida a Nicolás Maduro, Tarek William Saab, al Fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Dr. Karim Khan y al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, los familiares del hoy occiso dejan constancia de su denuncia. Piden al director del Cicpc revelar la verdad de este caso.

Fuentes policiales dieron cuenta que el cuerpo del funcionario de seguridad fue entregado a los familiares en una primera autopsia donde se determinó asfixia mecánica por sumersión, luego de torturas, como la causa de muerte de este funcionario.

De acuerdo a un reporte del Cicpc difundido por las redes sociales, el cadáver presentó edema cerebral severo, hemorragia cerebral, hematomas en distintas partes del cuerpo, congestión pulmonar, abundante líquido y hongos en bronquios y hemotórax masivo.

Pese a este parte forense, se pudo conocer por fuentes en materia de seguridad, que durante este sábado 9 de julio, equipos de alto nivel del Cicpc Caracas, llevarán a cabo una nueva autopsia, para esclarecer de una vez por todas este crimen.

«Hoy ya llevamos 30 horas y no sabemos nada del cuerpo de mi hijo, porque cuando lo estábamos velando llegaron nuevamente el Cicpc y se lo llevaron y fue cuando se logró saber que había sido torturado y vilmente asesinado, pedimos justicia», señala la carta escrita por los familiares.

Carta Completa

Que no quede impune la muerte de Juan Angel Pantoja, cédula 19688096, detective agregado CICPC San Fernando Apure. Caso K-22-0442-00055.

Señor Presidente de la República Nicolás Maduro.

Dr Tarek William Saab, Fiscal General de la República.

Fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Dr Karim Khan.

El Defensor del Pueblo Lic. Alfredo Ruíz.

Hacemos un llamamiento a ustedes ciudadanos antes mencionados con el fin de que me ayuden como madre y hermana de Juan Pantoja, que fue torturado y matado en la sede de la base contra inteligencia Militar Apure DIGCIM, Mcpio. Biruaca Edo. Apure, el día 7 de julio de 2022, a las 9:30 , se lo habían llevado porque tenía una supuesta orden de aprehensión por el Tribunal Primero de Control de Apure causa 1C-22-894, al momento de la reseña en el cicpc mi hijo comenta que está siendo torturado y no fue ayudado por sus compañeros o jefe inmediato, lo cual fue llevado nuevamente a la sede del DGCIM y lo golpearon tan fuerte que lo mataron. Hoy ya llevamos 30 horas y no sabemos nada del cuerpo de mi hijo, porque cuando lo estábamos velando llegaron nuevamente el cicpc y se lo llevaron y fue cuando se logró saber que había sido torturado y vilmente asesinado , pedimos justicia.

Igualmente hacemos un llamado al director del Cicpc Lic. Douglas Rico, que no descanse hasta saber la verdad ya que hoy es mi hijo mañana será usted o otro. El DGCIM rompió con todos los protocolos de investigación y no permitió ingreso a los del cicpc a recoger el cuerpo de mi hijo. Ayúdeme porque mi hijo prestó por años servicio en esa institución.

Por este caso fueron detenidos, el mismo día del asesinato dos funcionarios de la Dirección de ContraInteligencia Militar (Dgcim) en flagrancia este jueves 7 de julio por su presunta participación en el asesinato que enluta a una familia apureña.

Los funcionarios que se encuentran a la orden de la Fiscalía llevan como nombres: Yarumy Rafael Figueroa y José Carlos Flores Pérez, quienes son parte de la investigación de este crimen que mantiene consternada a la población de la Universidad Nacional de la Seguridad (Unes) donde Pantoja Carreño se encontraba en comisión de servicio.

Hoy se llevará a cabo la audiencia de presentación para ambos detenidos en el Circuito Judicial Penal del estado Apure, a fin de determinar sí los efectivos militares continuarán tras las rejas por el asesinato de Pantoja.

