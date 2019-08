“Cuecas con Bandoneón” el álbum folclórico de Tupay

Entornointeligente.com /

La décimo primera producción musical del grupo Tupay de Bolivia titulado “Cuecas con Bandoneón” reúne 13 cuecas tradicionales de Bolivia, donde el fólclor andino mantiene sus raíces.

Para esta producción, Tupay contó con la participación especial de los artistas argentinos El Chaqueño Palavecino, quien participa en el tema “La Culpable” y Juan Manuel Alzogaray, quien fue el responsable del Bandoneón en la producción.

De Bolivia, participaron los artistas Manañachu y Yuri Ortuño en el tema “Calzón de Seda”.

La producción general del álbum estuvo a cargo del multipremiado Alfredo Matheus Diez, quien junto a Edwin Castellanos, director y fundador de Tupay de Cochabamba, Bolivia, dieron forma a esta producción que ya se encuentra disponible a la venta.

Tupay, palabra que significa “Punto de Encuentro” en quechua, es una agrupación musical folclórica de Bolivia formada en 1996 en Cochabamba por Edwin Castellanos y Fernando Torrico, quienes integraron por más de 10 años la agrupación Kjarkas, para después ser parte de Pacha, hasta llegar a la agrupación la actualidad que cuenta con Iver Villarroel como la primera voz y a Edwin Castellanos como director.

Entre sus canciones más conocidas en sus 23 años de trayectoria musical están: “América Latina”, “La Saya”, “Ya no quiero ser tu amor”, “Ay no sé qué tienes”, “Mal acostumbrado”, “Saya Reina”. “El Cholero”, “Ay amor”, “Cholita”, “Nunca tuve suerte en el amor”, “Perdoname” entre otras.

DISCOGRAFÍA – TUPAY 1. América Latina 2. Buscando Paz 3. Tupay Folklore 4. Sin Fronteras 5. Antología de la Cueca 6. Tupay Carnaval 7. Folklore con Vida 8. Viernes de Soltero 9. Tupay Con Corazón 10. Rosas 11. Cuecas con Bandoneón

Biografía de Edwin Castellanos Edwin Arturo Castellanos Mendoza (Cochabamba, 25 de febrero de 1966). Músico y Compositor Boliviano.

Edwin Castellanos inició su actividad musical a los 4 años de edad, realizando estudios de piano. Aprendió a tocar la guitarra de manera autodidacta con la mano izquierda, ya que es zurdo de nacimiento.

En 1980 fundó el grupo Proyección Kjarkas, con el cual grabó dos discos larga duración. En 1983 fue invitado a integrar la histórica agrupación Kjarkas, donde permaneció alrededor de 15 años y con quienes grabó 12 discos.

Con el afán de universalizar la música boliviana; cuatro de los integrantes de Kjarkas, Edwin Castellanos, Gastón Guardia, Fernando Torrico y Elmer Hermosa, bajo la dirección del músico argentino Bebu Silvetti (1944-2003) conformaron la agrupación y grabaron un único disco titulado “Por un mundo nuevo”.

A los diez meses se disuelve Pacha cuando dos de los integrantes ―Elmer Hermosa y Gastón Guardia― deciden retornar a la agrupación Kjarkas, Edwin Castellanos y Fernando Torrico de la mano de Bebu Silvetti forman “Tupay” (palabra quechua que significa ‘punto de encuentro’), y su CD de lanzamiento fue “América Latina”.

En el CD “Buscando Paz”, el mexicano Armando Manzanero les compone la canción titulada “De amor nadie muere” y realiza un dúo con Tupay en dicha canción. Los dos primeros CD son grabados en Estados Unidos para la compañía Forever Music. El tercer trabajo discográfico se titula “Tupay Folklore”, grabado para la empresa Discolandia de Bolivia.

Para grabar el cuarto CD, titulado “Sin Fronteras”, Edwin Castellanos y Fernando Torrico crean su empresa discográfica Efecto Records. Montaron un estudio de grabación de alta tecnología en Cochabamba, su ciudad natal. El quinto CD se titula “Antología de la Cueca”, que es un homenaje a las 12 cuecas y sus autores más representativos de la historia de este ritmo en Bolivia.

El sexto CD se titula “Tupay Carnaval”, el séptimo es “Folklore con vida”, que incluye el éxito mundialmente conocido “El Cholero”, composición de Edwin Castellanos. El octavo CD fue “Viernes de soltero”, posteriormente editaron “Tupay con corazón”, (Ya con la nueva primera voz de TUPAY, Rimer Guachalla) y su reciente lanzamiento “Rosas”.

Edwin Castellanos, fue Alcalde de Cochabamba (Bolivia) — Gestión 2010 — 2014.

Edwin Castellasnos es uno de los cantautores más reconocidos de la música popular y folclórica de Bolivia y reconocido a nivel internacional por diferentes artistas que grabaron sus temas. Cuenta con más de 100 composiciones grabadas, entre las más importantes podemos destacar:

▪ SIN ELLA — Kjarkas y Pacha ▪ SON TANTAS NOCHES — Kjarkas y Pacha ▪ NEGRITA — Kjarkas y Pacha ▪ LA SAYA — Tupay ▪ NO ME PERTENECES — Tupay ▪ HAY NO SE QUE TIENES — Tupay ▪ CHOLERO — Tupay ▪ SOY CAPORAL — Tupay ▪ PERDONAME — Tupay ▪ CHOLITA — Tupay ▪ CONTIGO SOMOS MAS — Tupay ▪ CUESTE LO QUE CUESTE — Tupay ▪ QUE VIVA LA PAZ — Tupay ▪ ROSAS — Tupay ▪ LA PUÑALADA — Tupay ▪ DE KUCHU A KUCHU — Tupay ▪ VIVAMOS EL AMOR — Tupay ▪ PARA PODER HABLAR DE AMOR — Tupay ▪ POR ESA TU BOCA — Tupay ▪ POBRE CORAZON — Tupay ▪ RELOJ DE ARENA — Tupay ▪ CENIZAS DE AMOR — Tupay ▪ NUNCA TUVE SUERTE EN EL AMOR — Tupay ▪ MI CORAZON ES COCHABAMBA — Tupay ▪ MORENADA DE TUPAY — Tupay ▪ AYUDAME A OLVIDARLA — Tupay ▪ VELERO — Tupay ▪ MI CLON — Tupay ▪ POR SIEMPRE Y PARA SIEMPRE — Tupay ▪ CHANCLETERO — Tupay ▪ TE DIJE, TE ADVERTI — Tupay ▪ NO ME DEJES – Tupay

