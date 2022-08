Cuatro sujetos violan a doctora venezolana dentro de un taxi en Ecuador

Entornointeligente.com /

11-08-22.-Una venezolana fue violada por cuatro sujetos dentro de un taxi que tomó al salir de un centro comercial en Guayaquil, Ecuador. La información divulgada por medios locales de esa región, indica que la víctima es doctora, sin ofrecer más detalles de su especialidad. La identificaron con el nombre de Sofía, quien, al tomar un taxi informal, cuatro sujetos se subieron al carro con la complicidad del conductor. El hecho ocurrió el pasado sábado a las 9 de la noche, cuando salió por la avenida Francisco de Orellana luego de sacar dinero de un cajero. El medio comunicacional Ecuavisa tuvo acceso a la denuncia en Fiscalía y se conoce que la mujer relató que el chofer del taxi dejó que dos hombres se subieran al vehículo, a la altura del parque de la Kennedy. En ese lugar le robaron las pertenencias y el dinero. No contentos con eso, comenzaron a humillarla y se turnaron para abusar sexualmente de ella, mientras el conductor seguía circulando por varios sectores. Luego, recogieron al cuarto hombre que también la violó. Al final, la dejaron abandonada y herida en la autopista Narcisa de Jesús Martillo. El medio citado indicó que dentro de las investigaciones se dieron cuenta que algunas cámaras de vigilancia de la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil presentaban contratiempos y no registraron el hecho. Sofía se encuentra recibiendo terapia psicológica y psiquiátrica por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social. No hay detenidos en el caso.

LINK ORIGINAL: Aporrea

