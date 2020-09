Cuatro perros tienen en jaque a productores en Artigas: mataron más de 100 ovejas

Entornointeligente.com /

Una jauría está realizando destrozos en majadas de productores en zonas próximas a la capital de Artigas, en una adversidad presente en todo el territorio uruguayo, pero que en las últimas semanas se agravó en esa zona del norte uruguayo.

Sergio Araújo, cuyo establecimiento se encuentra en la zona de Pintado Grande (a la altura del km 144 de la ruta 30, a unos 15 kms de la capital departamental), denunció a El Observador que en su caso hubo primero un ataque a unos 10 corderos que no se sospechó fuera causado por perros.

“Como estamos en una zona quebrada, con monte, pensamos que podía tratarse de ataques de zorros o de jabalíes, pero empezamos a ver algún perro suelto y al final nos dimos cuenta que lo que nos atacó a los animales fue una jauría”, contó.

Añadió que “sin querer denunciar a nadie, sabemos que hay un vecino que tiene como 15 perros que ya han dado problemas, eso no es nuevo, lo sabe la gente de la Cotryba (Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal), la gente de la Bepra (Brigada Especial Para la Prevención y Represión del Abigeato), porque cada tanto atacan. Se ve que de pronto permanecen un tiempo atados o controlados, pero cuando se sueltan atacan donde pueden, capaz no les dan de comer y salen a comer. Se sabe, pero sigue pasando y la paga uno”.

Tras mencionar que lo que le sucedió a él le ha pasado a varios productores en la zona, recordó que tras el ataque inicial con la muerte de 10 ovinos jóvenes todo quedó en calma hasta que hace pocos días el daño fue mucho mayor: 100 animales muertos.

Los ovinocultores sufren por su propia pandemia Al menos US$ 7.000 costaron las muertes Araújo estimó que considerando solo el valor estimado por cada animal eso implica unos US$ 7.000 en total, pero en realidad esa cifra queda muy chica porque son animales que no se van a reproducir más, que no darán más lana cuando podían aportar ese producto en varias zafras, que no se podrán enviar a frigorífico para darle un destino carnicero.

Esto no lo han podido solucionar y sigue (Sergio Araújo)

“Hay un daño económico enorme, pero también uno muy grande en lo anímico para toda la familia, un daño sicológico, en nosotros y en la gente que trabaja con nosotros, incluso la majada se me vino muy abajo porque los animales que no fueron atacados pasaron nerviosos y mal durante muchos días y eso los tira abajo”, explicó.

Araújo tiene detectados que hay al menos cuatro perros sueltos y que esos son los responsables principales de los ataques que se siguen dando en la zona.

Member El fuerte respaldo de Lorena Ponce de León en la Rural a un sector en crisis ¿Soluciones? “Hacemos un gran esfuerzo, invertimos en carneros para afinar la lana y tener mejor carne, tenemos genética muy buena, de la raza Ideal, hay genética Merino Australiano, clasificamos todo con el Secretariado Uruguayo de la Lana, invertimos en sanidad… hacemos las cosas bien y esto obviamente me hace arrepentir, porque yo había dejado la oveja por los perros y el abigeato y como se calmó un poco volvimos y la verdad es que estamos totalmente arrepentidos porque esto no lo han podido solucionar y sigue”, reflexionó.

Consultado sobre soluciones de fondo, “la verdad me parece que no debería ser tan difícil sentarse todos en una mesa y trabajar, la Policía, el ministerio de Ganadería, la Justicia, el ministerio de Defensa y hasta el de Economía, porque yo tuve un perjuicio y alguien me lo debería solucionar”, concluyó.

