Cuatro muertos al estrellarse una avioneta cerca del aeropuerto de California

Entornointeligente.com /

Cuatro personas han perdido la vida este miércoles, después de que una avioneta se estrellara e incendiara cerca del aeropuerto sur de California (EEUU). El Departamento de Bomberos local confirmó la muerte de los ocupantes de la aeronave en su cuenta en Twitter.

Las autoridades informaron que la avioneta fue encontrada en llamas poco después del mediodía en el ala este del aeropuerto, a unos 64 kilómetros de la ciudad de Los Ángeles.

An incident involving a plane crash is being conducted at the Corona Airport. @coronafiredept and @coronapd are on scene. The airport is closed 3-4 occupants in the plane Approximately 80 gallons of fuel Extending into vegetation pic.twitter.com/rXMUHbz4K2

— Corona Fire Dept #CoronaFire (@CoronaFireDept) January 22, 2020

2020-01-22

Para mantenerte informado sigue nuestro canal en Telegram https://t.me/Diario2001Online

LINK ORIGINAL: 2001

Entornointeligente.com