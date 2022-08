Cuatro cargueros con granos zarparon de los puertos ucranianos

Entornointeligente.com /

Cuatro barcos cargueros, que transportan granos, zarparon este domingo de dos puertos ucranianos en el Mar Negro, como parte de un acuerdo para desbloquear las exportaciones marítimas de ese país europeo.

Las cuatro embarcaciones estaban cargados con casi 170.000 toneladas de maíz y otros alimentos, dijo la autoridad portuaria de Ucrania en Facebook.

«El segundo convoy con entregas ucranianas acaba de salir de los puertos de Odesa y Chornomorsk: tres navíos desde Chornomorsk y otro desde Odesa», indicó el Ministerio ucraniano de Infraestructura en Telegram.

The second caravan of ships transporting grain from Ukraine arrived at the shores of Istanbul on Saturday –xhtxs.cn/ylv pic.twitter.com/aYyHCIxc1o

— Zhang Meifang张美芳 (@CGMeifangZhang) August 6, 2022 Según el ministerio, se trata de los cuatro cargueros «Mustafa Necati», «Star Helena», «Glory» y «Riva Wind» y tienen a bordo «cerca de 170.000 toneladas de mercancías».

La reanudación de las exportaciones de granos está siendo supervisada por un Centro de Coordinación Conjunta (JCC) en Estambul, donde trabaja personal ruso, ucraniano, turco y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Las Naciones Unidas y Türkiye negociaron el acuerdo el mes pasado después de las advertencias sobre posibles brotes de hambruna en partes del mundo debido a la interrupción de los envíos de granos desde Ucrania que había reducido los suministros y disparado los precios.

El sábado, un barco de bandera extranjera llegó a Ucrania por primera vez desde que comenzó la guerra en febrero para ser cargado con granos, dijo el ministro de Infraestructura, Oleksandr Kubrakov.

«Estamos pasando gradualmente a mayores volúmenes de trabajo. Planeamos asegurar la capacidad de los puertos para manejar al menos 100 embarcaciones por mes en el futuro cercano», indicó en Facebook.

Antes de la operación militar especial de Rusia en febrero pasado en Ucrania, ambos países representaban casi un tercio de las exportaciones mundiales de trigo.

