Cuartos de final de la Copa Libertadores: partidos, fechas y resultados

Luis Suárez regresa a Nacional y causa furor 2:15 (CNN Español) — La Copa Libertadores, el torneo de clubes de fútbol más importante de Sudamérica, busca a sus mejores cuatro equipos que lucharán por el título. Y este jueves se cerrarán los encuentros de ida de los cuartos de final.

La acción comenzó este martes con el triunfo de Flamengo como visitante 2 a 0 ante el Corinthians, que venía de eliminar a Boca Juniors en octavos de final.

El conjunto de Río de Janeiro, que rompió el mercado de pases, tiene entre sus incorporaciones nada menos que al chileno Arturo Vidal, que llega desde el Inter de Italia.

Este miércoles, en otro de los choques entre brasileños, Palmeiras rescató un empate como visitante ante Atlético Mineiro, que ganaba cómodamente 2 a 0 pero terminó sufriendo su falta de eficacia. El conjunto paulista salvó el invicto en el torneo, aunque cortó su racha de triunfos: hasta aquí, había ganado los 8 partidos que llevaba disputados en el torneo.

En Argentina, en tanto, Vélez logró un agónico triunfo como local ante Talleres de Córdoba en otro atractivo encuentro. Los «fortineros», campeones del torneo en 1994, ganaban 2 a 0, pero en una ráfaga, los visitantes consiguieron la igualdad. Sin embargo, el triunfo llegó para los locales con un tanto en el minuto 90.

Los encuentros de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores se cerrarán este jueves en Brasil, cuando Atlético Paranaense enfrente a Estudiantes de La Plata, ganador en cuatro oportunidades del torneo. El conjunto argentino llega a la serie tras ganar su grupo y dejar en el camino a Fortaleza en octavos de final, pero vive un mal momento en el torneo local, en el que marcha en el puesto 22 de 27 participantes.

Jair, del Atlético-MG, discute con Zé Rafael, del Palmeiras, durante el partido de ida de los cuartos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores 2022 entre el Atlético Mineiro y el Palmeiras en el estadio Mineirao el 03 de agosto de 2022 en Belo Horizonte, Brasil. (Foto de Ricardo Moreira/Getty Images)

Los cuartos de final se definirán la próxima semana, con los encuentros de vuelta. En tanto, las semifinales se jugarán el 30 y 31 de agosto, lo encuentros de ida, y el 6 y 7 de septiembre las revanchas. La gran final del torneo está programada para el 29 de octubre en el estadio Monumental de Guayaquil, Ecuador.

Cuartos de final de la Copa Libertadores, partidos de ida Martes 2-8

Corinthians 0 ※ Flamengo 2 Miércoles 3-8

Atlético Mineiro 2 ※ Palmeiras 2 Vélez Sarsfield 3 ※ Talleres 2 Jueves 4-8

Paranaense vs Estudiantes 20:30 ET

Cuartos de final de la Copa Libertadores, partidos de vuelta Martes 9-8

Flamengo vs Corinthians 20:30 ET Miércoles 10-8

Palmeiras vs Atlético Mineiro 20:30 ET Talleres vs Vélez 20:30 ET Jueves 11-8

Estudiantes vs Paranaense 20:30 ET Source link

