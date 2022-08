Cuarta ola: Minsa descarta «por el momento» retiro de la mascarilla en los colegios

Entornointeligente.com /

«Cualquier cambio está siendo evaluado por nuestro equipo de especialistas, los cuales toman las decisiones, pero por el momento no creo que sea (el retiro de la mascarilla en las escuelas) la decisión más adecuada, sabiendo que nos encontramos en una (cuarta) ola», señaló López Peña en el distrito de Independencia, donde entregó una planta de oxígeno. El titular del Minsa respondió así al ser consultado por las opiniones de algunos especialistas en Educación, que señalan que el uso de la mascarilla estaría dificultando los procesos de aprendizaje y de comunicación en las escuelas, por lo que se debería evaluar su retiro. Puedes leer: Minsa: no hay en Cenares vacunas próximas a vencer en siguientes dos meses Cuarta ola Sobre la marcha de la cuarta ola de contagios de la covid-19 que vive el país, el ministro López afirmó que actualmente las cifras de contagios indican que nos encontramos en una meseta, y se está a la espera de ver si los feriados de finales de julio han incrementado o no los contagios, o si empieza un descenso de la ola. El Minsa informó que ayer se registraron 2104 casos confirmados en las últimas 24 horas, de los cuales hay 20 fallecidos y 23 altas médicas. El ministro López y autoridades del Minsa inauguraron esta mañana la planta de oxígeno medicinal del centro materno infantil Tahuantinsuyo Bajo, con la finalidad de mejorar los servicios de salud que se brindan en el primer nivel de atención. Al respecto, el ministro dijo que su sector no baja la guardia con respecto al covid-19, y por ello siguen implementando plantas de oxígeno a escala nacional, de manera que puedan ser utilizadas en el momento que se requiera. Dijo que se pretende evitar la crisis que se generó en la segunda ola, cuando no había oxígeno. Ahora hay 456 plantas de oxígeno en el territorio nacional. Más en Andina: ??Conoce aquí dónde hacerte la prueba gratuita de descarte de covid-19. ?? https://t.co/g78WjUiPeF Un diagnóstico a tiempo puede prevenir cuadros graves de la enfermedad, señala el @Minsa_Peru . pic.twitter.com/yaRzTNLLOz

