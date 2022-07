¿Cuánto tiempo duran Los Pendrives? Vida útil de las Memorias USB

Entornointeligente.com /

Aunque los Pendrives Personalizados cumplen numerosos propósitos incluso en la era de la nube, como todas las tecnologías, no están exentas de limitaciones. Uno de los principales inconvenientes de las unidades flash es su vida útil limitada. Comprenda cómo se mide la expectativa de vida de un USB típico, cuánto tiempo duran las Memorias USB antes de experimentar problemas y cómo mitigar estos problemas y extender la vida útil de sus unidades.

Cómo se define la esperanza de vida de un Pendrive Personalizado

A diferencia de muchos otros dispositivos y aparatos, la esperanza de vida de una Memoria USB normalmente no se mide utilizando unidades de tiempo como años y meses. En cambio, el término técnico para la expectativa de vida de una unidad flash o cualquier dispositivo que use memoria flash se mide en ciclos de escritura/borrado. En consecuencia, el número máximo estimado de ciclos de escritura/borrado de un USB se denomina «resistencia a la escritura».

Un ciclo de escritura/borrado, o simplemente un ciclo de escritura, es el proceso de escribir datos en el controlador de memoria USB. El controlador de una unidad flash puede soportar un número finito de ciclos de escritura/borrado antes de que comience a fallar. Pasado este punto, la corrupción de datos comienza a asentarse.

Por lo tanto, la esperanza de vida de una unidad flash no se define estrictamente por su edad sino por su tasa de uso. Cuanto más frecuentemente use su unidad flash, o, más específicamente, cambie los datos en ella, más ciclos de escritura/borrado completará y más rápido se desgastarán sus celdas de memoria USB.

¿Cuánto tiempo puede durar los Pendrives Personalizados?

La resistencia máxima de escritura de los Pendrives Personalizados baratos al por mayor varía significativamente según los procesos de fabricación y la calidad de los materiales utilizados durante la fabricación. La longevidad de una unidad USB también depende del tipo de conector utilizado, como USB-A frente a USB-C, y la calidad general de construcción de sus circuitos y cubierta protectora.

Los valores medios varían ampliamente. La mayoría de los dispositivos pueden soportar entre 10.000 y 100.000 ciclos. Los productos de baja calidad pueden durar menos de 10 000 ciclos, mientras que las unidades de última generación fabricadas con las últimas tecnologías pueden alcanzar un millón o más. Aunque muchos fabricantes brindan una vida útil estimada para sus dispositivos (generalmente 10 años), este valor es una estimación basada en los ciclos anuales de escritura/borrado de un usuario promedio.

El uso de una unidad con menos frecuencia que estos valores asumidos puede resultar en que las unidades duren más de 10 años. El uso frecuente desgasta la unidad más rápidamente y acorta su vida útil muy por debajo de la estimación de 10 años. En teoría, si escribe datos en un dispositivo de memoria USB-C una vez, luego los almacena adecuadamente durante 10 años antes de volver a insertarlos en su computadora, sus datos deberían estar seguros y su unidad debería funcionar casi como nueva.

Intenten Cuidar Sus memorias USB Personalizadas Para Alargar la Vida del Dispositivo

Ciclos anuales de escritura/borrado de un usuario promedio.

Síntomas de un Pendrive Defectuoso

En general, si una unidad flash determinada se acerca al final de su vida útil, las velocidades de lectura y escritura disminuirán muy por debajo de su rendimiento de fábrica. En términos prácticos, las bajas velocidades de lectura/escritura se traducen en archivos que tardan mucho en insertarse en la unidad. Eventualmente, las celdas de memoria se descompondrán y fallarán, y el usuario comenzará a experimentar problemas más graves.

Los síntomas de una Memoria USB defectuosa incluyen los siguientes:

Su ordenador se niega a reconocer su disco, a pesar de que está formateado/usted sabe que tiene datos

El espacio disponible en su disco se reduce en comparación con su capacidad anunciada; por ejemplo, queda menos de 1 GB en un disco de 32 GB nominales.

Está experimentando signos de corrupción de datos, como archivos ilegibles o inaccesibles

¿Cómo puedo extender la vida útil de mi disco?

Aunque no puede volver a agregar ciclos de escritura perdidos a una unidad desgastada, puede tomar algunas medidas preventivas para extender la vida útil restante de la unidad y asegurarse de que dure el mayor tiempo posible. Pruebe los siguientes consejos:

Manipule sus unidades USB con cuidado: es más probable que el daño físico y el manejo brusco reduzcan la vida útil de su unidad que el uso frecuente. El manejo cuidadoso ayuda a prevenir daños prematuros, desgaste y roturas. Utilice siempre la tapa protectora para proteger los conectores USB durante el transporte y no inserte ni extraiga con fuerza las unidades de sus dispositivos.

No use su unidad USB como un disco duro: la edición directa de archivos cargados en una unidad o la ejecución de programas desde una unidad USB puede generar ciclos de lectura/escritura excesivos, lo que lleva a undesgaste prematuro. Mueva o copie los archivos de la unidad a su ordenador primero, realice sus ediciones y luego mueva los archivos editados nuevamente a la unidad en lugar de hacerlo directamente desde el dispositivo.

No deje sus unidades USB conectadas: incluso si no mueve archivos hacia y desde su unidad, dejar una unidad conectada hace que el sistema operativo verifique periódicamente la unidad para asegurarse de que todavía está allí, lo que desperdicia ciclos de escritura. Si ha terminado deusar su USB y no lo necesitará por un tiempo, desenchúfelo.

Comprando Pendrives Personalizados Con Chip de Marca Se Aseguran el Mantenimiento de Los datos al menos 10 aáos en El Dispositivo

