«Cuanto más lo pienso, más entiendo a Fernando Alonso»

C ontinúan llegando las reacciones doce días después de que Fernando Alonso anunciase por sorpresa que el año que viene no estaría pilotando en Alpin e, si no en Aston Martin. El revuelo fue generalizado, aunque ahora que las aguas están volviendo a su cauce, parece que muchos empiezan a entender lo que ocurrió para que el asturiano decidiese cambiar definitivamente el rumbo de los próximos años.

Muchos no entienden qué es lo que le ha impulsado para pegar un cambio tan grande, teniendo en cuenta el bajo rendimiento de la todavía escudería de Sebastian Vettel . Sin embargo, parece que los últimos acontecimientos en Alpine también empiezan a dejar entrever los motivos que pudo tener.

La experiencia es un grado y, a fin de cuentas, lo que le importaba a Alonso era poder continuar en Fórmula 1 con un proyecto que le ilusionase . Y puede que esa motivación se encuentre en la fábrica que el equipo está terminando, con sede en Silverstone.

