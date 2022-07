Entornointeligente.com /

Ya se han ido. Por aquí decimos que hay visitas que dan una doble alegría: cuando llegan y cuando se marchan. Madrid ha acogido durante dos días la cumbre de la OTAN, en el 40 aniversario de la adhesión de España a la Alianza Atlántica.

Cuando todos se hayan ido -como reza el poema de José María Pemán, poeta nacido en Cádiz en 1897- toca revisar si falta algo en la cubertería, si se ha roto algún vaso. Entiéndanme, el chascarrillo ha circulado en redes sociales en relación a algún que otro cuadro del Museo del Prado, en cuyo claustro el Presidente Sánchez ofreció una recepción a los asistentes a la reunión. Nos preocupaba Boris Johnson. De todos es conocido que lo más valioso que hay en el Museo Británico no tiene nada de británico. Y eso que el todavía Primer Ministro inglés había tenido una actitud que dejaba en evidencia al resto de mandatarios.

¿Conocen ustedes aquella foto viral en la que un grupo de escolares visitan un museo y todos acaban sentados mirando sus dispositivos móviles? Los líderes mundiales parecían precisamente eso, adolescentes en la fiesta de graduación, compañeros que se reúnen en el XX aniversario de su promoción, vejetes en una excursión de «todo incluido».

El Museo del Prado es la pinacoteca más importante del mundo. Creado por orden de Carlos III en 1785 como Gabinete de Ciencias Naturales, en 1819 abrió por primera vez al público como Real Museo bajo el mandato de Fernando VII y fue posteriormente enriquecido por los monarcas que le sucedieron. Alberga emblemáticas maravillas de las escuelas pictóricas de España, Flandes, Italia y Francia. En la actualidad lo integra un campus museístico compuesto por el edificio Villanueva, el Claustro de los Jerónimos, el Casón del Buen Retiro, un edificio administrativo en la calle Ruiz de Alarcón y el Salón de Reinos.

Urge recuperar el asombro, es necesario elevar el alma ante la belleza, levantar la cabeza de las pantallas. Los dueños del orbe, lejos de descalzarse por pisar tierra sagrada, hacían corrillos, reían en alto, se mostraban fotos de sus celulares. En medio de las más valiosas colecciones de arte aparecían mundanos, despreciaban lo sublime, abrazaban su levedad. Revestían su insignificancia de cargos rimbombantes, saludos afables y sonrisas prefabricadas.

Y, entre la muchedumbre, un Boris Johnson solitario, culto, capaz de recitar La Ilíada en griego antiguo, observaba Las tres gracias de Rubens, se deleitaba ante la familia de Carlos IV de Goya o se interesaba por Carlos V en la batalla de Mühlberg de Tiziano. Conocía los cuadros, los buscaba, preguntaba erudito.

Con todo quizá la comparación más precisa de la cumbre se pueda hacer con la de los pésimos estudiantes despreocupados en el Viaje de Fin de Curso. Y es que, de vuelta a casa, han recogido las malas calificaciones. Miren el panorama que les esperaba: los agricultores de Holanda sublevados contra Rutte, los escándalos cercando a Trudeau, Alemania aumentando el nivel de alarma energética, Draghi bajo presión en Italia y Johnson dimitiendo como Primer Ministro del Reino Unido.

Y, ante este escenario dantesco, les quiero decir que si hubieran prestado atención a los cuadros de El Prado habrían aprendido una lección valiosa. Como explicaba un lector de El País en España, diario homónimo al que amablemente me acoge en Uruguay, si Rutte hubiera observado La rendición de Breda (Velázquez) y Macron Los fusilamientos (Goya); si Draghi se hubiera fotografiado frente Carlos V, Biden se hubiera inclinado ante Carlos III (Mengs) y Scholz se hubiese santiguado ante El Socorro de Brisach, sabrían cómo emular el tesón y la valentía de la estirpe a la que ustedes y yo pertenecemos. Habrían aprendido que nuestra sangre nos impide claudicar fácilmente, que nuestras derrotas tienen la rúbrica del esfuerzo denodado y nuestras victorias la de la humildad. En estos tiempos aciagos, intentaremos que así siga siendo.

El chef José Andrés, un filántropo a una cámara de televisión pegado, como decía Quevedo de la nariz de Góngora, confeccionó un menú-homenaje a Ucrania en el que sustituyó la ensaladilla rusa por «ensaladilla Kiev». Los gestos de solidaridad se sucedieron con el país eslavo; su orquesta sinfónica ofreció un pequeño concierto y los líderes proclamaron salir reforzados ante la amenaza rusa. En el postre, el cocinero cartografió la capital anfitriona del evento: barquillos, caramelos de violeta, anís de Chinchón y fresas de Aranjuez.

La imagen de los Jefes de Estado y de Gobierno posando ante Las Meninas de Velázquez ha dado la vuelta al mundo y las visitas a la página del museo se han disparado. Nuestro país ya demostró una capacidad sobresaliente para la organización de grandes eventos con las Olimpiadas de Barcelona en 1992, pero eso no es lo que nos enorgullece. Vengan. Somos un pueblo acogedor y se sentirán en casa en nuestras calles, bares y museos. Disfrutarán de una gastronomía que no requiere de ningún chef- espectáculo para ser extraordinaria. No necesitan escoltas, coches oficiales ni trajes de diseñador para pasear por el Retiro o perderse en el barrio de las Letras. Vengan a Madrid, hermanos, les esperamos con los brazos abiertos. Visiten el Prado, llenen su alma de Belleza. Compren caramelos de violeta.

Les devolveremos la visita.

(*) Escritora y columnista. Autora del libro «Whiskas, Satisfyer y Lexatin».

