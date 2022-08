Cuando José Ramon Barreto le dijo «Mediocre» a Eulices Alvarado: «Yo no volvería a trabajar» con el (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

José Ramon Barreto y Eulices Alvarado José Ramon Barreto barrio el piso con Eulices Alvarado en Entregados Show en el 2020 en el episodio 55 del programa Luego de que Eulices Alvarado destapara la olla asegurando que mantuvo una relación amorosa con José Ramon Barreto , usuarios en las redes han recordado aquella entrevista de Entregados Show donde el interprete de «Bolívar» llamo «Mediocre» al también actor Eulices Alvarado y aseguro que mas nunca volvería a trabajar con el.

» Yo no puedo con la indisciplina, con la falta de seriedad, con la falta de empatía con el trabajo en equipo . Yo no volvería a trabajar, y ya te dije por qué, con Eulices Alvarado. No voy a decir más nada (…). Él sabe que yo no trabajo yo no trabajo bajo esos términos en los que no me entiendo, ahí no quiero nada. Y con eso, la mediocridad, yo no negocio. Es como es o no es . ¡Se acabó!» Afirmo Barreto en aquel entonces hablando sobre Eulices Alvarado .

Que dijo Eulices Alvarado En una de sus historias de Instagram este 10 agosto del 2022, Eulices Alvarado hizo frente a una pregunta que le hacen siempre: ¿Qué fue lo que realmente paso entre José Ramon Barreto y tu?.

A esto respondió » Él y yo tuvimos como una relación, tuvimos nuestro jujú dentro del proyecto de ‘A Puro Corazón’, luego terminamos también. Él en venganza hizo la entrevista, luego se le fue de las manos. Todo el mundo sospechó de lo que traíamos y para cuidarse publicó el vídeo con la actriz ecuatoriana» haciendo referencia a la influencer Emma Guerrero.

