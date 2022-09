‘Cuando hablamos de la CSS no podemos pensar que es una lucha de clases’, Aida Michelle Maduro

Entornointeligente.com /

La presidenta de la junta directiva de la CSS dice que el reto del diálogo es consensuar posturas sin conflictos y deponer intereses

A pesar de que algunos sectores se levantaron de la mesa del diálogo por la Caja de Seguro Social (CSS), la presidenta de la Junta Directiva (JD) de la institución, Aida Michelle Maduro, enfatiza en la necesidad de sumar voluntades para llegar a un acuerdo sobre el programa de pensiones Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). ‘No es una lucha de clases, no es una lucha de poderes’, insiste, sino sobre la institución.

Hay sectores que se levantaron de la Mesa del Diálogo, ¿cómo se va a incluir a estos grupos?

Creo que la mesa siempre ha sido incluyente, se retiraron los grupos no porque no hayan tenido un espacio ahí. Todos tenemos que buscar una solución que es para la institución más que de forma. Lo que necesitamos es entender que todos los que participen en el diálogo buscando los mejores intereses para la CSS deben entrar con ese pensamiento. Que no continuemos en un tema de los intereses individuales de los grupos representados.

Es casi imposible…

Estoy clara que estoy hablando de un sueño, pero me encantaría que eso no sucediera porque lo importante es que tengamos una solución para nuestra institución que es de todos los panameños y de la cual depende mucho el bienestar de los contribuyentes.

Reducir el número de participantes de la mesa, ¿agilizaría las discusiones y la toma de decisiones?

Tengo que decir que, de manera lógica, sin que se interprete como una opinión al respecto, usualmente mientras menos personas participen es más ágil llegar a acuerdos. Sin embargo, como esto es un tema de toda la población y que es un compromiso a corto, mediano y largo plazo, tendríamos que abocarnos porque sea incluyente y parejo. Es decir, si vas a tener 10 representantes de empleadores debe haber la misma cantidad del gobierno y de los trabajadores. Cuando hablamos de institución no podemos pensar que es una lucha de clases, no es una lucha de poderes, la única visión que tiene que primar para el aporte de ideas en busca de la sostenibilidad de la institución es que todos somos panameños y que siga adelante. Si lo vemos en luchas de clases tendemos a equivocarnos y no aportamos soluciones.

¿Cuándo se va a iniciar la discusión en el Diálogo?

Apenas hagan el llamado. La decisión de la suspensión del diálogo hasta que llegara el informe de la OIT, era esperar el informe. Tendría que pensar que el llamado tendría que venir del Ejecutivo quien dio las condiciones para que eso se efectuara.

Hay otras fórmulas que se pueden aplicar para evitar medidas paramétricas abruptas. Se pueden buscar otras actividades en la CSS que nutran de otras fuentes el IVM, ¿qué se ha planteado sobre eso?

Por supuesto que sí hay esa oportunidad de diversificar las inversiones que tiene la CSS en general. En temas de a dónde puede invertir, si en fideicomisos o en la bolsa, la ley limita mucho en qué invertir por la seguridad de esos fondos, la garantía que requieren. Pero la CSS, y específicamente propiedades que son del IVM, también se les puede sacar mejor producción a los terrenos, por ejemplo.

Pero no es suficiente para nutrir el IVM….

Por supuesto que no. Si vemos que el informe actuarial nos dice que son $3 mil millones que deben salir de algún otro lugar para compensar y sostener el fondo, tienes que cambiar cómo van a hacer esos aportes. Los que hay actualmente, de los trabajadores y empleadores, los del estado que se pusieron en $140 millones puede ser que en su momento fue adecuada, pero como se ha ido modificando la economía del país, debe adaptarse a esto.

Si la CSS busca otras fuentes de financiamiento, como convertirse en un banco, no puede ser manejada por los amigos de los políticos, ¿cómo se evita esto?

Otra vez, no puedo decir directamente sin tener la representación de la JD en su pleno, pero sí hay oportunidades que se pueden llevar adelante. El tema de que puede tornarse en un banco para préstamos y de más, es una idea potable, pero volvemos a las recomendaciones de la OIT sobre fortalecer las estructuras administrativas. Sino la solución será peor que la enfermedad. Debe ser muy bien planificado y no debe dejarse nada por fuera por evaluar porque al final de cuentas se han presentado estudios con las bases técnicas para llevarlo adelante, pero primero tenemos que hacer las modificaciones y armar la estructura estable para ofrecer esos servicios que le den un mejor rendimiento a la CSS.

¿Vamos a solucionar el problema del IVM antes de 2024 tomando en cuenta que se cruza un año electoral?

La respuesta es que tenemos que hacerlo. ¿Cómo? Es lo que vamos a ver. La solución no es hacer protestas en la calle, la invitación general es que aportemos a este tema para buscar una pronta solución del IVM que hay que solucionar. Aunque sean los primeros pininos para seguir trabajando.

¿Realmente no son necesarias las medidas paramétricas?

No podemos dejar nada afuera. Tenemos que evaluar, podríamos hacerlo de una manera gradual que no sea tan fuerte para todos. Si este tema lo hubiésemos tratado en el 2012 cuando había un crecimiento de dos cifras, no hubiera sido mayor drama hasta subir las cuotas. Pero ahora mismo, cuando la economía está tan deprimida, las paramétricas crean tanto escozor. Creo que se han presentado muchas obras de infraestructura que estaban incompletas y finalizaron, la propia Ciudad de la Salud, a pesar del costo, es un avance. Pero nos hemos concentrado en ver lo que está rezagado. Hay que hacer un balance, no podemos rechazar todo lo viejo y que quede como un lastre que estamos arrastrando. El tema de la Ciudad de la Salud, un ejemplo positivo, que con todo y sus costos está en operación ofreciendo un servicio a la población. También hay otros temas en los que hay que trabajar y hay que llevar a una conclusión.

La OIT también recomendó emparejar la edad de jubilación de las mujeres y los hombres, ¿qué se ha conversado al respecto?

Nada. Desde el punto de vista oficial nada porque hay opiniones encontradas sobre ese tema.

¿Es una alternativa?

Yo creo que nosotros podemos seguir trabajando después de la edad de jubilación. Hablo por mí, me faltan cuatro años para jubilarme, pero me siento con ganas de seguir trabajando.

