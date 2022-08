Entornointeligente.com /

Castigar a los árbitros cuando comentan errores, tal y como se hace con los jugadores y cuerpos técnicos si se equivocan, es lo que el técnico de Herediano, Hernán Medford, piensa que se debe hacer para que el arbitraje nacional mejore, luego de las actuaciones que han tenido los referís en las primeras fechas de este Apertura 2022.

Y es que luego de que la Comisión de Arbitraje ordenó a los jueces una serie de directrices y aplicar mano dura en cada jornada, las expulsiones han crecido considerablemente y el accionar de estos se comienza a cuestionar más.

Medford afirma que no hay igualdad, porque a jugadores y técnicos los castigan fuertemente, pero cuando un árbitro se equivoca no pasa nada, y siguen pitando.

«Yo voy a decir algo, ¿sabe cuándo va cambiar que los árbitros se equivoquen y no pase nada? Cuando los castiguen, no sé si los castigan o estoy equivocado, ¿a los árbitros los castigan cuando se equivocan?

Cuando aquí se cambie el tema de los árbitros que se pueden castigar, como se castigan a los jugadores y entrenadores que cometemos cualquier tipo de cosas, entonces cuando castiguen a los árbitros, van a ver que mejorarán», comentó El Pelicano.

INTOCABLES

Tras el juego ante Santos en el que el Team empató 1-1, Medford habló del tema en conferencia de prensa y quiso dejar claro que no lo hacía porque se viera perjudicado en dicho compromiso, sino porque, según él, ha visto que, desde jornadas atrás, los errores por parte de los referís son constantes.

Es por eso que le tiró a la Comisión de Arbitraje y a su presidente, Randall Poveda, afirmando que los jueces se han vuelto intocables y por eso aprovechó para darles como consejo que se sienten con los árbitros a ver los videos y les hagan ver los errores que comenten.

«El árbitro no nos afectó en nada, pero lo estoy diciendo porque soy parte del futbol y sé lo que está pasando en general con los árbitros, entonces ellos son intocables aquí, y nada más hay que ponerles el 10 y decirles Messi o Ronaldo, porque son intocables. Parece que ellos son los artistas, pero no lo son, los artistas son los jugadores y ellos son los extras de la película, entonces no nos equivoquemos, Comisión de Arbitraje, simplemente, es un consejito y espero que no la agarren contra mí», agregó.

Juan Gabriel Calderón fue el central en el duelo entre rojiamarillos y guapileños, donde hubo 8 amonestados y un expulsado por equipo.

