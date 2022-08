Cuando a uno le conviene

Entornointeligente.com /

Entre las tantas personas muy interesantes, pero cada una a su manera, que he conocido en mi larga vida, personas como Hugo Chávez, Idi Amin, el ministro de defensa de Egipto, Eric Clapton (muy mala gente), agentes de la DIM (Venezuela), de la Mossad (Israel), de la CIA (EEUU), de MI5 (Reino Unido), y de CSIS (Canadá), mercenarios, francotiradores, paramilitares colombianos, familiares de Pablo Escobar, y gente así, también he conocido: – a guerrilleros venezolanos de diferentes grupos venezolanos de los años 1950 – 1999 (hasta que Chávez llegó al poder) que luchaban contra las clases dominantes respectivas de su época, – a guerrilleros colombianos y venezolanos de las FARC (guerrilla colombiana), en la frontera con Colombia, y en Caracas, y – posiblemente a guerrilleros de la ELN (que no se declaraban). Bueno … Los conocí a todos estos guerrilleros por sus apodos, o sea, por sus nombres ficticios, porque así andan ellos, con diferentes nombres, por razones de seguridad personal. Bueno, de acuerdo con las cosas que estos guerrilleros me contaban, entre los años 1950 y 1999 digamos, los guerrilleros que, 1) realmente luchaban por las causas de los Pueblos en territorio venezolano, o que 2) usaban la fachada de la lucha por los Pueblos para alcanzar sus propios fines políticos o, 3) que se integraban a la guerrilla para satisfacer sus propios intereses personales, eran, básicamente, en mi percepción actual, una mezcla de (entre otras cosas): – rebeldes (con o sin causa) de las clases pobres, – descontentos o envidiosos de las clases media y media altas subyugadas a las clases dominantes del momento, y – miembros de los grupos delincuenciales y criminales de los partidos políticos, de las clases gobernantes, y de las clases dominantes (tradicionales y nuevas) del país. O sea, la guerrilla venezolana (1950-1999) habría sido una mezcla de gente muy variada, nacida principalmente como consecuencia espontánea del descontento social generalizado de los tiempos, de cada época, siendo a veces una respuesta armada social temporal, y a veces contradictoria (por ejemplo, usando el narcotráfico como instrumento financiero para «salvar a la nación»), una guerrilla compuesta de gente que buscaba principalmente tumbar el poder del Estado del momento, por las razones que fueran, a menudo por sus propias razones particulares, grupales, o locales, donde usaban, entre otras tácticas, tácticas delincuenciales y criminales para demostrar su postura, como por ejemplo de incendiar y explotar cosas, almacenes, edificios, etc., cosas de todos tipos, infraestructura, oficinas del Estado, y cosas así … normalmente con el fin de instigar a la inestabilidad política o socioeconómica … con el fin de intentar derrumbar el poder del momento … pero sin necesariamente tener un plan concreto en mano (plan para la Nación). En otras palabras, y en base a las cosas que he podido entender hasta ahora, la llamada guerrilla venezolana fue y sigue siendo fundamentalmente un fenómeno de rebeldía continuada contra la autoridad, y nada más (fundamentalmente hablando), sería un fenómeno que ocurre de generación en generación, por lo menos en los países subdesarrollados esclavistas explotadores y colonialistas del Sur del planeta, como Venezuela, donde algunos miembros de la sociedad — sean ricos, pobres, de las clases media, cualquiera — participan en la rebeldía armada (el descontento armado), a veces temporalmente, como por ejemplo para sentirse valorado en su rebeldía de juventud, o porque serían tal vez rebeldes sin causas, o personas marginadas, o excluidas, etc., o … por envidia interfamiliar o intergrupal entre las clases media, media altas, y altas … luchándose entre ellos por el poder … para dominar … mientras otros guerrilleros se dedicarían realmente a una misión humanista a largo plazo, de por vida, como el Che y algunos de los guerrilleros que yo he conocido personalmente … mientras … otros guerrilleros ejercerían esta profesión con el único fin de enriquecerse ellos personalmente (conozco de varios casos), y cosas así. La guerrilla sería una mezcla arbitraria de gente descontenta (por las razones que sean), unidas por ese descontento, pero sin necesariamente tener un plan común especifico para el futuro para la Nación, ya que los intereses son muchos y muy variados. Para poner esto en perspectiva, se podría decir que el fenómeno Chávez fue la concretización del conjunto de ese descontento comunal de la guerrilla (y por ende de la población), desde los guerrilleros pobres, hasta los guerrilleros de las clases media, media altas, y dominantes (porque la guerrilla nace del descontento de todos los niveles de la sociedad). O sea, el fenómeno Chávez fue una forma de organizar ese descontento comunal de manera fluida y práctica, sin embargo, y básicamente, él se concentró más que nada en organizar o concretizar la tendencia de la mayor parte de la guerrilla, no de toda la guerrilla, o sea, la tendencia más humanista de la guerrilla. La parte de la guerrilla (los descontentos armados) que Chávez no incluyó en el proceso de concretización del descontento, fue, en general, la parte rebelde de las clases media, media altas, y dominantes (como por ejemplo Teodoro Petkoff, ex guerrillero, pero sifrino), quienes después fueron, entre otros, los mismos que organizaron y llevaron a cabo el golpe de Estado contra Chávez en abril del 2002, el violento paro empresarial (diciembre 2002 – febrero 2003), y las protestas violentas, sabotaje, asesinatos, etc., durante los siguientes años, incluso después de su muerte en el 2013. NOTA: Me parece que la mayoría de los miembros de la guerrilla son gente fundamentalmente buena, son más humanistas y más comunalistas que el promedio, o sea, son gente que tiene buenas intenciones, en general, gente que tiende a (por ejemplo) tomar en consideración el sufrimiento de las masas aplastadas, explotadas, y esclavizadas del país, como ocurre hoy aquí en Venezuela, pero de manera bárbara, y son personas que son más sensibles que otras en cuanto a los abusos cometidos por las clases dominantes. No todos son así, pero muchos, y eso lo digo en base a mis experiencias personales. Así lo percibo. Bueno … Ahora … Para aplicar estas nociones de la guerrilla a la vida actual … Chávez conoció a varios guerrilleros que ejercieron la guerrilla aquí en Venezuela entre los años 1950 y 1999, eso lo sé, personalmente, sé que él los conoció y los conocía, personalmente, entonces, por ende, me imagino que el actual jefe de Estado venezolano, debido a su muy cercana relación a Chávez, también los conoció, o los conocía, o los conoce, personalmente. ¿Verdad? Bueno, me imagino que entre esos guerrilleros que el actual jefe de Estado venezolano conoció, o conoce personalmente, deben haber guerrilleros que cometieron actos delincuenciales o criminales (actos de descontento armado) contra Carlos Andrés Pérez, ex presidente de Venezuela, muy corrupto, pero probablemente menos que el actual, ¿verdad?, cosas como por ejemplo de quemar y explotar cosas para desestabilizar su gobierno. ¿Verdad? Y me imagino también que el actual jefe de Estado venezolano debe considerar a esos guerrilleros (descontentos armados) que lucharon contra Carolo Andrés Pérez y su gobierno, héroes. ¿Verdad? (Eso es lo que me imagino.) Pero … Hoy … La cosa ha cambiado … Hoy, los guerrilleros (los descontentos armados) siguen cometiendo actos delincuenciales o criminales contra las clases dominantes de Venezuela, o sea, hoy los mismos guerrilleros de siempre, pero un nueva generación, cometen crímenes contra el actual jefe de Estado venezolano y su gente, porque son ellos ahora las clases dominantes, los explotadores, esclavistas, y abusadores … … sin embargo, hoy, ahora, el actual jefe de Estado venezolano no los llama a ellos, guerrilleros, no, no, no, no señor, ahora él los llama terroristas, y eso aunque esos descontentos armados de hoy estarían probablemente luchando contra exactamente las mismas (y perores) desgracias contra las cuales los guerrilleros de la época 1950-1999 luchaban en contra. Sí señor. Vean la siguiente reciente noticia en Aporrea: (VIDEO) Presidente Maduro: «Incendio registrado en el almacén del IVSS fue un ataque terrorista» Allí dicen, entre otras cosas: «… ’Fue un ataque terrorista, provocado. No es la primera vez que atacan un centro de medicinas del Seguro Social. Cuando yo me juramenté el 10 de enero de 2019, ese mismo día volaron en Guarenas un centro lleno de medicinas’, denunció el jefe de Estado, durante una jornada de trabajo sobre los avances del 1X10 del Buen Gobierno desde Los Próceres en Caracas … Maduro aseveró que aquellos que buscan beneficiarse con de estos ataques terroristas, terminan siendo cómplices. ‘Por eso no volverán, jamás, al poder en Venezuela’ …» ¿Ven a qué me refiero? Cómo las cosas cambian. Cuando a uno le conviene. ¿Verdad?

