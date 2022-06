«Cualquiera puede ganar»: Yan Basset, experto en ciencias políticas sobre las elecciones

Entornointeligente.com /

Quien hace este análisis es Yann Basset, doctor en ciencia política de la Universidad de París que desde hace dos décadas ha ‘leído’ las elecciones en Colombia para la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario.

Hay encuestas en las que Petro gana por un punto y otras en las que Rodolfo puntea por otro. ¿Cómo ve la ‘foto’ a una semana de los comicios?

Estamos frente a las elecciones de segunda vuelta con mayor incertidumbre desde hace mucho tiempo en Colombia. Todas las encuestas indican que los dos candidatos están muy cerca, dentro del margen de error, pero sobre todo que hay una cantidad grande de indecisos que no están convencidos por ninguna de las campañas, lo que significa no solo que cualquiera puede ganar, sino que no estamos seguros de que el margen sea tan estrecho. Es posible que esos indecisos en último momento se decidan masivamente a favor de un candidato, pero no lo podemos anticipar porque el panorama es de muchas dudas afrente esas dos candidaturas por parte de una franja significativa del electorado.

«Marelen Castillo es una persona tranquila, pausada y que conoce las grandes preguntas»

¿A cuál de las dos candidatos podría favorecer más el voto en blanco?

​ El voto blanco por definición es para ninguno. Entonces, decir que favorece a alguien es hacer hipótesis especulativa sobre dónde se irían los electores del voto blanco si no fueran por este y es difícil decirlo. Muchos dicen que favorece más a Petro pues el voto de Hernández fue más volátil, es decir, él pasó a segunda vuelta casi que en la última semana antes de la primera vuelta. Muchos indecisos se volcaron hacia él y ahora también podrían irse hacia él o salirse de su campaña. De pronto hay más permeabilidad entre el voto Hernández y el voto en blanco, que entre el voto en blanco y Petro, pero es especulativo.

¿Usted cree que los ‘petrovideos’ pueden afectar electoralmente a Petro?

Esos escándalos indican que hay una degradación de la campaña en estas últimas semanas con vídeos que saca una campaña sobre la otra e inversamente, que muestran que hablamos cada vez menos de propuestas. No sé si eso terminará afectando más a un candidato o a otro, o si va a hacer que mucha gente no vaya a votar. Es preocupante esta dinámica de la campaña y también que los medios a veces se presten a este juego de mandar vídeos sobre un candidato o el otro.

¿Y cómo analiza el que Hernández no vaya a hacer presencia pública antes del domingo para no poner en riesgo su vida?

​ Desde antes de las amenazas él había dicho que no iba a ir a debates, entonces creo que es un tema de estrategia. En algún momento ambos candidatos decidieron no ir a debates, lo hizo Petro durante la campaña a la primera vuelta, y creo que no les resultó bien, porque, tras hacerlo, ambos tuvieron una baja en la intención de voto. Desde el punto de vista de la democracia, me parece lamentable que no tengamos esos debates, porque son muy importantes para tener más claridad sobre las propuestas y para que la discusión pública gire más sobre sobre ellas que sobre los escándalos que se sacan las dos campañas.

«Si la diferencia es de muy poco, en estas elecciones seguramente tendremos rumores de fraude otra vez»

¿Pero cree que a Rodolfo le ha ido bien en su campaña para la segunda vuelta?

Él ha tenido que ajustar su campaña, porque pasó de ser casi desconocido en muchas partes del país a estar en el centro de la atención de una manera inesperada y eso no le ha beneficiado del todo, porque se daba por descontado que era el favorito y que, con el reporte esperable de los votos de Federico Gutiérrez, le iba a ganar fácilmente a Petro y lo que indican las encuestas es que el panorama no es tan fácil. En la primera semana de campaña de la segunda vuelta tuvo declaraciones polémicas, particularmente sobre las mujeres, que le han costado una relativa caída en intención de voto. Siento que la decisión de no participar más en actos de campaña tiene que ver con una estrategia de control de daño, de evitar más pérdidas.

Mientras tanto un Petro que no suena auténtico duerme en una casa pobre y frita patacones en el Chocó…

​ Esa campaña también ha tenido que ajustarse, porque Hernández no era el adversario que tenía previsto. Petro esperaba un candidato para un enfrentamiento clásico de izquierda derecha. Con Hernández el escenario es distinto y lo que Petro ha tratado de hacer es sacudirse de esa imagen del que sale en los debates con referencias intelectuales complicadas, rebuscadas y lejano a las preocupaciones de la gente. Pero ha sido una parte de la estrategia, porque la otra ha sido tratar de visibilizar cosas del paso de Hernández por la Alcaldía de Bucaramanga, el caso Vitalogic, etc. Y creo que ha sido más exitosa esta parte que la tentativa de redefinir la imagen de Petro, que suena artificial y es difícil de vender.

«Hernández no era el adversario que Petro tenía previsto. Él esperaba un candidato para un enfrentamiento clásico de izquierda derecha»

¿Y cómo ve la campaña de las coequiperas? Hernández ha tratado de visibilizar más a Marelen Castillo, pero a Petro se lo ve solo, Francia Márquez parece desdibujada…

​ Las campañas están en situaciones distintas, porque Francia ya fue bastante visible en la primera vuelta y no necesita esta visibilización. Además, Petro le había asignado ciertas regiones para hacer campaña donde él es más resistido, como Antioquia, y por eso de pronto ella es menos visible ahora en los grandes medios nacionales. En cuanto a Marelen Castillo, la campaña de Hernández ha tratado de promover la imagen de ella para suavizar la de él y hacerle control de daño a salidas un poco en falso que él tuvo últimamente, mostrando a una persona tranquila, pausada y que conoce más de las grandes preguntas.

Hay rumores sobre lo que podría pasar si los seguidores del Pacto Histórico no aceptan una eventual derrota…

​ No tengo ninguna información particular sobre eso, entonces no quiero especular. Lo que sí está claro es que si la diferencia es de muy poco, en estas elecciones seguramente tendremos rumores de fraude otra vez y los antecedentes de las elecciones de marzo y los problemas del preconteo son una cosa desafortunada que podría nutrir ese tipo de narrativas. Podría ser una situación tensa, pero de allí a que generen un estallido social, esperemos que no.

