¿Cuál es la palabra “racista” que ofendió a Lewis Hamilton, pero que es común en Brasil?

Nelson Piquet se ha disculpado con Lewis Hamilton después de que salieran a la luz unas palabras racistas utilizadas para referirse al siete veces campeón del mundo.

El brasileño, tres veces campeón del mundo de Fórmula 1, mantiene que no hubo intención de hacer ninguna connotación racial y ha acusado a algunos medios de comunicación de traducir erróneamente los comentarios, que se hicieron el pasado mes de noviembre.

«Me gustaría aclarar las historias que circulan en los medios de comunicación sobre un comentario que hice en una entrevista el año pasado», dijo el piloto de 69 años.

El comentario original fue: «El neguinho (negrito) puso el coche en el camino equivocado en la esquina, porque no conoce la curva. Es una curva muy alta, no hay manera de pasar a dos coches y no hay manera de poner el coche a un lado. Le jugó sucio [a Verstappen]».

«Lo que dije fue mal pensado, y no me defiendo por ello, pero aclaro que el término utilizado es uno que se ha usado amplia e históricamente de forma coloquial en el portugués brasileño como sinónimo de ‘chico’ o ‘persona’ y nunca tuvo la intención de ofender”.

«Nunca utilizaría la palabra de la que se me acusa en algunas traducciones. Condeno enérgicamente cualquier sugerencia de que la palabra fue utilizada por mí con el objetivo de menospreciar a un conductor por su color de piel”.

«La discriminación no tiene cabida ni en la F1 ni en la sociedad y me complace aclarar mis ideas al respecto. Pido disculpas de todo corazón a cualquier persona que se haya visto afectada, incluido Lewis Hamilton, que es un piloto increíble, pero la traducción en algunos medios de comunicación que ahora circula por las redes sociales no es correcta».

Lewis Hamilton ha pedido que se tomen medidas contra Piquet por sus comentarios al describir a la estrella de Mercedes tras su choque con Max Verstappen en el Gran Premio de Gran Bretaña del año pasado en Silverstone.

Piquet es el padre de la pareja de Verstappen, Kelly Piquet, con un historial de comentarios y declaraciones polémicas, incluso durante su carrera cuando cuestionó la sexualidad de Ayrton Senna, etiquetando a su rival como «el taxista de Sao Paulo».

Lewis Hamilton también ha pedido que cambien las «mentalidades arcaicas» y ha instado a la F1 a «centrarse en cambiar la mentalidad.»

Mientras que la F1 emitió un comunicado para condenar el lenguaje utilizado: «El lenguaje discriminatorio o racista es inaceptable en cualquier forma y no tiene cabida en la sociedad. Lewis es un increíble embajador de nuestro deporte y merece respeto.

«Sus incansables esfuerzos por aumentar la diversidad y la inclusión son una lección para muchos y algo con lo que estamos comprometidos en la F1«.

