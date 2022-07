¿Cuál es la canción de los Beatles que más le gusta a Elton John?

Entornointeligente.com /

Como la mayoría de la gente de su edad, la vida de Elton John ha estado marcada por los Beatles. Los Fab Four ocuparon un lugar destacado en su adolescencia, y John estará siempre agradecido por el impacto caleidoscópico que tuvieron en sus años de formación. Más adelante, el cantautor también tendría el honor de colaborar con John Lennon, después de que ambos se hicieran amigos.

Cuando Elton estaba en el colegio y conoció a los Beatles, habría sido inconcebible que fuera a ser su coetáneo poco más de una década después. Hablando con Sean Ono Lennon en 2020, Elton recordó su intensa amistad con John: «Fue el tipo de romance maravilloso de dos o tres años que tuvimos, y fue algo muy importante en mi vida, Sean».

Y añadió: «Me ayudó mucho. Me dio mucha confianza. Tu padre era tan amable y tan generoso y dulce, y congeniamos inmediatamente».

Aunque llegó a amar a los Beatles e incluso fue nombrado padrino del hijo de John Lennon, Elton no se convenció inmediatamente de la banda. Su amigo íntimo era miembro de su club de fans y trató de convencer a Elton de que se uniera a él, pero no fue hasta el lanzamiento de «We Can Work It Out» cuando finalmente comprendió su brillantez.

Más tarde, cuando Elton apareció en el segmento de Radio 2 de la BBC, Tracks Of My Years, y nombró el sencillo de 1965 como uno de sus favoritos de todos los tiempos. Curiosamente, en el Reino Unido, «We Can Work It Out» no apareció en ninguno de sus álbumes. Sin embargo, el tema llegó al número uno cuando se publicó como doble cara A junto con «Day Tripper».

Al explicar su decisión de incluir el tema en sus selecciones, Elton dijo: «Recuerdo que estaba en el colegio y mi amigo Michael Johnson llegó con un 45 y dijo: ‘Acabo de escuchar a este grupo, van a ser la banda más grande del mundo, y era ‘Love Me Do’. Lo escuché y dije: ‘No está mal, no está mal’. No podía ver que iban a ser la mayor banda del mundo, y resultó tener razón. Creo que era el número cuatro en el club de fans. Así que los vio a la legua.

John continuó: «Por supuesto, lo que los años 50 hicieron con el rock ‘n’ roll, los Beatles fueron extraordinarios. Revolucionaron la forma de grabar, aunque fuera con equipos bastante sencillos, experimentaron y escribieron canciones fantásticas».

Hablando específicamente de su selección, John añadió: «‘We Can Work It Out’ es una canción tan maravillosa. Stevie Wonder hizo una versión increíble de ella. No puedo ni pensar en la cantidad de gente que ha versionado canciones de los Beatles. Hay tantas cosas que podría haber elegido. Me sorprendió cuando estuve en Sain-Tropez tocando en el Papagayo Club con mi banda Bluesology, salió Revolver y fue una gran parte de mi vida. Pero he elegido (‘We Can Work It Out’) porque simplemente me encanta la canción».

Elton tardó más que la mayoría en reconocer el talento de los Fab Four. Sin embargo, los de Liverpool acabaron por convencerle, y «We Can Work It Out» desempeñó un papel crucial en su camino hasta convertirse en un converso de los Beatles tras reconocer el error de sus costumbres.

