¿Cuál es la canción de Janet Jackson que puede estropear tu laptop?

La historia es la siguiente: Si pones la canción Rhythm Nation de Janet Jackson de 1989 junto a ciertos portátiles fabricados alrededor de 2005, sus discos duros se estropearán.

Eso es lo que dice el desarrollador de Microsoft Raymond Chen, que en un blog recuerda una historia que le contó un colega: que un importante fabricante de ordenadores no identificado descubrió que la canción de Jackson estropeaba sus portátiles. Y luego los portátiles de la competencia.

¿Qué ocurría? Al parecer, la canción de Jackson contiene una de las «frecuencias naturales de resonancia» utilizadas por los discos duros de esos portátiles, y el hecho de escuchar las mismas frecuencias los estropeó lo suficiente como para que quedaran inservibles. Chen no especificó qué discos duros, salvo que funcionaban a 5.400 RPM, ni qué marcas y modelos de portátiles los utilizaban.

Pero sí recordó cómo el fabricante solucionó el problema: añadiendo un filtro de audio personalizado que detectaba las frecuencias y las eliminaba de cualquier sonido emitido por los altavoces.

Chen no proporcionó ninguna otra prueba de que esto ocurriera, y aunque la vulnerabilidad recibió un ID de CVE por parte de The Mitre Corporation, CVE-2022-38392, sólo enlaza con la entrada del blog de Chen como fuente. Si la vulnerabilidad existiera, sería difícil de replicar ahora, a no ser que se buscaran discos duros de portátiles de alrededor de 2005 para darles una serenata con la exitosa canción de Janet Jackson.

ENLACE ORIGINAL: https://www.cnet.com/tech/computing/legend-has-it-that-janet-jacksons-music-could-crash-mid-2000s-laptops/

