Csutcb convocará a los Ponchos Rojos tras decisión de no acatar marcha en apoyo al Gobierno

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSTUSB) convocará a una reunión a los dirigentes de los Ponchos Rojos antes del 25 de agosto, fecha prevista para la movilización en respaldo al gobierno de presidente Luis Arce. «Nosotros nunca podríamos ir en contra de nuestros hermanos Ponchos Rojos históricos y legendarios luchadores, uno de los grandes lideres de la CSUTCB y de nuestra historia de Bolivia fue Felipe Quispe el «Mallku» (…) Vamos a conversar con nuestros hermanos Ponchos Rojos en estos días para hablar de estos temas, ellos no están contra el llamado del Pacto de Unidad ni contra el Gobierno», sostuvo el dirigente Humberto Claros. Este fin de semana la dirigencia de los Ponchos Rojos determinó no acatar la marcha del jueves en apoyo al Gobierno, movilización convocada por el Pacto de Unidad porque no fue socializada entre las bases campesinas, ante ello el dirigente de la CSUTCB aclaró que no están en contra del Gobierno y que se socializarán las posiciones que tienen. «Ellos han expresado algunas motivaciones que tienen, ellos han justificado que es una convocatoria que no ha sido socializada, pero a pesar de eso nosotros ratificamos la movilización, los hermanos Ponchos Rojos mostrarán de manera contundente nuestro respaldo al proceso de cambio y estos días vamos a conversar con ellos las motivaciones que han tenido para asumir esa posición», indicó al aclarar que no están divididos. Según el dirigente la reunión deberá ser antes del 25 de agosto, fecha en la que se hará la marcha de la unidad en «Defensa del proceso de cambio» y en respaldo al gobierno de Luis Arce, si es preciso -dijo- se podría generar mecanismos para una solución y que el primer mandatario los atienda. «Seguramente también nuestro presidente Luis Arce escuchará estás preocupaciones que tienen nuestros hermanos respecto a las obras que demandan o todo lo que no se ha atendido», explicó. El jueves 11 de agosto, los campesinos de la provincia Omasuyos, realizaron el primer ampliado ordinario de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos del Departamento de La Paz «Tupac Katari» en la ciudad de El Alto. En esa reunión participó el viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Álvaro Mollinedo Catari, los dirigentes advirtieron con quitar el apoyo al gobierno de Luis Arce si no encaraba obras de magnitud en la provincia y en el departamento de La Paz.

