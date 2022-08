CSKA Sofía triunfa en Bulgaria sin Jordy Caicedo

Entornointeligente.com /

El ecuatoriano Jordy Caicedo abandonó el CSKA Sofía de Bulgaria para vincularse a Tigres UANL de México. Su salida no fue en los mejores términos.

Mientras que en la Liga MX, Caicedo aún no logra adaptarse por completo en Europa, su ex club atraviesa un buen momento y no extraña los goles del ecuatoriano.

El delantero arribó a los ‘Felinos’ el 4 de julio 2022. Desde su llegada, el club mexicano disputó 10 partidos y Jordy estuvo presente en siete y en ninguno fue titular .

En este semestre, el tricolor solo tiene 164 minutos en cancha y solo logró una anotació n. Además, también fue expulsado en una ocasión.

Durante ese lapso su equipo sumó seis victorias, tres empates y una derrota. Actualmente, Tigres marcha en el quinto puesto del Torneo Apertura, con 21 puntos.

Por otra parte, El CSKA de Sofía ha disputado 13 partidos desde la salida del ecuatoriano. Su saldo es de nueve triunfos, dos empates y dos derrotas (ambas en Uefa Europa League).

En el campeonato búlgaro están en la tercera casilla, con 16 unidades y dos partidos menos que el puntero. En cuanto a goles se refiere, son el equipo con tercer mejor registro de anotación en la temporada y tienen la segunda mejor defensa.

Etapa en Bulgaria Durante su última campaña con el CSKA Sofía, Jordy Caicedo jugó 46 compromisos y convirtió 22 goles , además, realizó una asistencia.

En un año y medio con el club, el tricolor vio actividad en 65 cotejos, logrando anotar en 31 ocasiones y dando cuatro pases de gol

Con los rojos, ganó la Copa de Bulgaria en el 2021 y fue reconocido como el mejor jugador extranjero de la Primera Liga en la temporada 2021/2022.

LINK ORIGINAL: Bendito Futbol

