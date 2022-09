César Pérez Vivas: «la oposición en 2024 tendrá candidato unitario, pero no único»

Entornointeligente.com /

El 12 de agosto, César Pérez Vivas anunció desde San Cristóbal, estado Táchira, su candidatura a unas eventuales elecciones primarias opositoras en las que aspira ser el ganador, para luego enfrentarse al chavismo en los comicios presidenciales previstos para ese año.

En su visita a la entidad trujillana, el ex parlamentario y ex gobernador del Táchira visitó la Redacción de Diario de Los Andes , desde donde habló de su propuesta electoral y de su percepción de la situación actual del país.

Pérez Vivas aspira como independiente, ser el candidato unitario opositor ganador de las elecciones primarias, pero no descarta que, en ese escenario, se presenten otros «opositores disfrazados».

«Maduro va a tener la mano metida aquí señores. Ya ese librito lo conocemos, y no podemos ser ingenuos. Candidato único no va a haber, vamos a tener candidato unitario . En 2014 va a estar Maduro, nuestro candidato unitario y van a salir candidatos disfrazados de opositores, de independientes, de tercera vía, que están es ayudando – como Caballo de Troya – a dividir la oposición».

Para Pérez Vivas, la solución a esta estrategia es hacer de las elecciones primarias opositoras un acontecimiento amplio, inclusivo donde se presenten todos los sectores, donde se garantice la pulcritud, para que no haya excusas de «inventar candidaturas» por fuera .

«Gobierno Interino» es una ficción jurídica En una transmisión de Facebook Live en las plataformas digitales de Diario de Los Andes , Pérez Vivas calificó al llamado «Gobierno Interino» que dirige el también aspirante presidencial, Juan Guaidó, como una «ficción jurídica».

«El Gobierno Interino es hijo de Maduro, fue realidad que creó Maduro al desconocer a la AN y le dio un golpe de Estado, generó un fraude legal al adelantar elecciones y creó un hecho político llamado ‘Gobierno Interino’. Ahora ese Gobierno Interino cumplió su ciclo, además quien lo dirige quiere ser candidato presidencial. Ya el Gobierno Interino es una ficción jurídica, no es una realidad concreta , no logró sacar a la barbarie roja del poder, sino que se mantuvo allí como una especie de sombra, de espejo que estaba gravitando sobre la vida nacional, pero que no concretó el llamado cese de la usurpación, no pudo instalar un gobierno de transición, y tampoco pudo hacer elecciones libres. Por ende, tenemos que concursar en las elecciones que están allí, en 2024. De modo que el Gobierno Interino, en mi modesta opinión, cumplió ya su ciclo».

Elecciones primarias Sobre las elecciones primarias, Pérez Vivas expresó que es necesario contarse como un mecanismo transparente que permita dirimir las diferencias entre los factores políticos de la oposición. Para él, los comicios deben ser incluyentes y organizados por la sociedad civil.

«Vamos a realizar unas primarias abiertas donde todos podamos contarnos; yo no estoy en el G4; no tengo responsabilidades en el Gobierno Interino , mi último cargo político fue hasta el 2013, he seguido recorriendo el país y no me iba a quedar en mi casa y decidí unirme a la lucha por Venezuela», dijo el dirigente.

Con el Movimiento Concertación Ciudadana, Pérez Vivas recorre el país convocando un gran acuerdo de los venezolanos que, sin parcialidades políticas y sociales, asuma el tricolor como única bandera de lucha para – a su juicio ※ recuperar la democracia.

«La unión la va a lograr la ciudadanía, todos, exigiendo que el candidato de la alternativa democrática venezolana sea elegido por los ciudadanos y no por tres o cuatro señores , que el pueblo escoja en elecciones primarias abiertas e inclusivas a su candidato».

Pidió a los ciudadanos no renunciar al derecho de elegir, tanto en las primarias de la oposición, como en las presidenciales del 2024.

Propuestas presidenciales Para Pérez Vivas, la mejor forma de lograr el progreso de Venezuela es mediante la motivación de las inversiones extranjeras .

En la opinión del dirigente, la nueva contienda electoral se requiere tener claro el modelo de sociedad que se quiere construir en Venezuela, así como el proyecto histórico que sentará las bases del cambio para al menos 50 años .

Pérez Vivas tiene propuestas que se centran en cambiar el período presidencial a 5 años sin reelección , la doble vuelta presidencial, fomentar el Estado Federal, instalar un Congreso bicameral, pasar del «modelo de economía comunista y mafiosa» a una economía social y ecológica, y reivindicar la ética de la función pública.

«Vamos a cambiar el modelo comunista, socialista, violador de derechos humanos por un modelo democrático, inclusivo y abierto ; que no haya más madres sufriendo porque sus hijos están en el exilio o en las cárceles», dijo.

Añadió que, al tener un modelo de país, se puede hablar de un proyecto de gobernabilidad, con educación, salud y servicios públicos como ejes centrales , lo que ayudará a diversificar la economía y por ende recuperar la calidad de vida.

Por: Alexander González. CNP 25.770

IG: @AlexGonzalezDigital

Tags: candidato CÉSAR PÉREZ Elecciones Oposición Política Presidenciales Primarias vivas Publicidad Opinión

LINK ORIGINAL: Diario de Los Andes

Entornointeligente.com