Crystal desapareceu em 1997. Voltou a casa mais de vinte anos depois

Entornointeligente.com / Crystal voltou a casa 20 anos, 10 meses e 14 días depois de ter desaparecido de Baltimore sem deixar rasto. À sua espera tinha a mãe, previamente avisada do ‘milagre’ por outra das filhas, embora ao telefone Cynthia Haag tenha feito um esforço de contenção. Em duas décadas, o seu coração somou ao desgosto original muitas deceções e várias falsas expetativas, pelo que o melhor – pensou – seria preparar-se para mais um engano.

Percebeu que não era o caso mal abriu a porta e viu Crystal, já não a criança de 14 anos que tanto procurara, mas uma mulher feita, de cabelo escuro e curto, mas os mesmos olhos “um pouco cerrados” e, definitivamente, o mesmo sorriso “luminoso”. A casa de família já se enchera entretanto de gente, porque a notícia se espalhou depressa e os vizinhos queriam testemunhar o regresso da filha pródiga, pelo que as muitas perguntas… e as respostas (dolorosas) para justificar tão longa ausência, só depois aconteceram, explicou a mãe ao “The Washington Post”.

Desde o dia 26 de abril de 1997 que as duas não se reuniam naquele cenário. Um sábado fatídico, em que Cynthia teve de sair para cumprir o seu turno como caixa no supermercado local, despedindo-se das quatro filhas com um beijo, para voltar a casa e dar pela falta de uma delas.

Não tinham uma vida fácil. Separada do marido, a mãe batalhava para garantir as necessidades da família e somava longas jornadas de forma a ganhar um pouco mais, pelo que estava ausente mais do que gostaria. Lamentou-o muitas vezes nos últimos anos, mas essa primeira noite foi, sobretudo, de aflição.

Lembrava-se de lhe ter pedido que ficasse em casa, enquanto Crystal comia uma taça de cereais, e de esta lhe ter dito que assim faria. Nada estranhou na filha mais nova, por mais que tentasse recordar alguma pista, e todos por ali sabiam como era boa aluna, “uma criança doce”, que se dava bem tanto com as irmãs como com os colegas – impossível alguém querer-lhe mal.

Cynthia começou por telefonar aos amigos de Crystal e a todos os familiares, esgotando todas as hipóteses até se dar por vencida e procurar a polícia, dando conta do desaparecimento. Em momento nenhum – nessa altura ou depois – quis admitir que a filha podia estar morta.

Não tão feliz assim Sem a mínima pista para explicar o que tinha acontecido, foi preciso o regresso de Crystal para ouvir de viva voz a explicação. Muito diferente de qualquer das hipóteses que foi considerando.

Em vários aspectos, a memória de mãe e filha apresenta-se distinta. Crystal não recorda uma relação muito próxima com as irmãs e contou que tinha por hábito escapar de casa quando a mãe estava ausente, não se sentindo exatamente a miúda feliz por quem a tomavam. Pelo contrário, vivia uma tristeza permanente, da qual sentia ser imposível fugir. Guardava, além do mais, um segredo.

Aos 9 anos um vizinho começou a abusar sexualmente dela, o que aconteceu durante os anos seguintes, até ela chegar à adolescência e perceber que tal comportamento não era normal. Nunca contou a ninguém, mas os abusos aconteceram durante tanto tempo que Crystal se convenceu que a mãe sabia e nada fazia para o evitar. Cynthia jurou-lhe agora que não – “Que tipo de mãe faria isso?”

Nessa noite, a jovem saiu com uns amigos. Ficou muito tarde e teve medo da reação da mãe, pelo que foi adiando o regresso a casa, até decidir que não voltaria mesmo.

Apanhou um autocarro para Nova Iorque, onde chegou sem dinheiro e sem um sítio para ficar. Ainda dormiu algumas noitas na rua, até começar a trabalhar, limpando apartamentos. Escolheu para si um novo apelido, Saunders, e uma idade falsa e foi com essa identidade inventada (aproveitou o facto de parecer de facto mais velha) e já grávida, que conseguiu obter alguns documentos oficiais, como um cartão médico e uma carta de condução.

Mãe de quatro filhos e fluente em espanhol Tudo isto explicou à família, que a ouviu incrédula por nunca ter sido possível seguir-lhe o rasto, apesar da investigação aberta, acrescentando mais novidades: nomeadamente que é mãe de quatro crianças e fala fluentemente espanhol – por ter sido ‘adotada’ por uma comunidade dominicana.

Mãe e filhas contam ter o resto da vida para recuperar os anos perdidos. Implica um recomeço, contam com as dificuldades inerentes, mas estão todas de coração cheio. Foi a irmã Bianca quem primeiro viveu o choque, depois de receber uma mensagem no Facebook de alguém que dizia ser sua irmã. Entrou no perfil, descobriu no rosto traços comuns, percebeu que podia ser verdade. O passo seguinte foi combinarem uma chamada, que levou ao primeiro encontro. Foi Bianca quem a convenceu a não esperar nem mais um minuto para acabar com a angústia da mãe.

Foram juntas até Baltimore e durante o último ano a família tem feito por cimentar a reaproximação. Crystal voltou para Baltimore com os filhos e vive com uma tia. A mãe, agora com 61 anos, só lamenta que não possam estar sempre uma com a outra. A filha entende. Mas já vai pensando que qualquer dia é tempo de partir. “Talvez para o ano.” Outra vez.

LINK ORIGINAL: expresso

Entornointeligente.com