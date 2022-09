Entornointeligente.com /

Acto de conmemoración del día de la ex presa y el ex preso político y recuerdo de desaparecidas y desaparecidos en el Parque Vaz Ferreira del Cerro de Montevideo (14.03.2022).

Foto: Javier Calvelo, adhocFOTOS

Crysol rechazó la decisión de la mayoría de la INDDHH de aceptar al Centro de Estudios de Derechos Humanos Publicado el 20 de septiembre de 2022 Sociedad Menos de 1 minuto de lectura Sostienen que «su negación de las 197 desapariciones forzadas de ciudadanos durante la dictadura civil militar» es «un claro ejemplo de no reunir las condiciones esenciales para ser inscripta» en la institución. Este audio es una característica exclusiva para suscripciones. Suscribite o Ingresá Escuchá este artículo Tu navegador no soporta este elemento de audio . Leído por Mathías Buela. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes La Asociación de ex presas y ex presos políticos de Uruguay Crysol emitió un comunicado en el que expresó su «total rechazo» a la decisión de la mayoría de la Comisión Directiva de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) «de inscribir al Centro de Estudios de Derechos Humanos en el registro de la institución, por tratarse de una organización que no reúne las condiciones elementales para ser aceptada para participar».

«Su negación de las 197 desapariciones forzadas de ciudadanos durante la dictadura civil militar y su encendida defensa de los responsables de los más graves crímenes que fueron procesados son un claro ejemplo de no reunir las condiciones esenciales para ser inscripta en la institución que tiene como cometido proteger, promover y defender los derechos humanos», indicaron.

Por último, señalaron que ratifican su compromiso de apoyar y respaldar a la INDDHH como «una gran conquista de los trabajadores y del pueblo uruguayo para afirmar las normas de derechos humanos que son una gran conquista de la humanidad aunque parece que las actuales autoridades no comparten» su punto de vista.

