Cruz Roja suspende atención prehospitalaria, en ambulancias, por falta de seguridad

LEA TAMBIÉN LEA TAMBIÉN La Cruz Roja Ecuatoriana anunció este miércoles 9 de octubre del 2019 desde la sede de la Junta Provincial de Pichincha, que suspendió la atención con ambulancias y personal humanitario en Ecuador, debido a la falta de garantías necesarias para brindar seguridad a su personal.

La organización dijo que sus socorristas han sufrido continuas agresiones durante las manifestaciones , en protesta por la decisión del Gobierno de eliminar los subsidios a las gasolinas extra, ecopaís y el diésel.

La Cruz Roja dijo, además, que hay un irregular abastecimiento de sangre en el país, que afecta la atención y tratamiento médico de las personas que requieren el tejido líquido.

Mónica Pesantez, gerente del Hemocentro de Cruz Roja , alertó que “el abastecimiento de sangre no es normal. No se ha podido recolectar sangre. Con el ‘stock’ actual se cubrirá solo emergencias”.

No se ha podido recolectar sangre porque los donantes no han logrado llegar a los puntos de donación. Es por ello que con el ‘stock’ actual se cubrirá solo emergencias, explicó Pesantez. El traslado de sangre es otro inconveniente. “Hay lugares a donde no hemos podido llegar como Santo Domingo o Manabí”. Al único lugar que se llegó vía área fue Chimborazo.

En un día normal se recolectan cerca de 800 unidades de sangre diarias, en todo el país. Hoy llega a 400 unidades, es decir, el 50%. “Se han cerrado puestos de extracción, por seguridad . Hay que mantener la donación de sangre para evitar un desabastecimiento”.

En Quito están habilitados puntos de donación en: calle Papallacta , entre 10 de Agosto y La Prensa, Hospital de los Valles, centro comercial Iñaquito y Hemocentro Ulpiano Páez) y otros.

La Cruz Roja indicó que retomarán el servicio cuando exista las garantías. Foto: Captura

Voceros de la organización hablaron de que los socorristas y voluntarios están expuestos a “peligro inminente”, bajo la falta de garantías para desempeñar su labor. Los representantes aseguraron que han sufrido agresiones en las sedes de las provincias de Pichincha , Imbabura , Azuay, ubicadas en la Sierra del Ecuador.

El 8 de octubre, una ambulancia de la Cruz Roja fue apedreada en el Parque El Arbolito en Quito, señaló.

La decisión de suspender las actividades fue explicada por Tathiana Moreno , gerente de Áreas Esenciales del organismo. Desde el jueves 3 hasta el martes 8 de octubre del 2019 -dijo- ocho ambulancias recibieron impactos de piedras , palos y bombas . Como resultado, los paramédicos han resultado heridos.

Cruz Roja activó todas las sedes debido a las movilizaciones: 24 junta provinciales, 88 cantonales y hay un equipo de 7 000 voluntarios y personal médico .

Pese a ello, las afectaciones han sido altas. “Hemos enfrentado agresiones en Imbabura , Pichincha , Azuay y afectaciones en ambulancias. Ayer, martes 9 de octubre, la situación se repitió y el vehículo fue apedreado. No podemos dar las garantías al voluntario. No hay respeto al trabajo y no podemos exponerles. Hasta que no existan las garantías suspendemos el servicio hospitalario en el país”.

Moreno además hizo un llamado a las personas para que cesen las agresiones para que vuelvan a prestar el servicio médico en el país. Recordó que Cruz Roja no pertenece ni recibe dinero del Estado. “Nos mueve la ayuda humanitaria. Permitan nuestro trabajo”.

Incluso manifestó que los costos de reparación de los vehículos son altos. Alcanzan los USD 3 000, por cada uno.

Roberto Bonilla , coordinador técnico de Cruz Roja , relató que las unidades afectadas no están operativas: vidrios y parabrisas rotos, daños en carrocería y otros. “Nuestros equipos de emergencia no están logrando llegar a las eventualidades por estas agresiones “.

La presidenta del organismo, Victoria Albán , hizo un llamado a la conciencia de manifestantes y del Gobierno para retomar el trabajo con normalidad y seguridad. “En ninguna parte del mundo hemos tenido que pedir garantías para nuestro accionar”.

