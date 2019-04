Entornointeligente.com / Notitarde.- El director nacional de salud de la Cruz Roja Venezolana, Carlos Ruíz, y el médico de la Media Luna Roja, Kelvin García, anunciaron que entre jueves y viernes llegará un lote de medicinas, proveniente de Panamá, para dotar primero al Hospital J.M. de los Ríos, y posteriormente ocurrirá lo propio con otros centros de salud.

Cruz Roja: Ayuda Humanitaria llegará en cuatro días al J.M. de los Ríos/Imagen de cortesía. Cabe recordar que el pasado 29 de marzo, en rueda de prensa, el presidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), Francesco Rocca, precisó que en 15 días comenzaría la distribución y logística con la ayuda humanitaria en Venezuela.

“Se le dio la autorización a la Cruz Roja como único organismo para traer lo que es la ayuda humanitaria… Hoy estamos a día 11 (martes) y yo creo que en los 15 días vamos a estar entregando, por lo menos al J.M. de los Ríos algo de lo que va a llegar”, anunció Ruíz .

En entrevista concedida a Áryeli Vera para Unión Radio, García precisó que el primer cargamento contendrá fármacos básicos como: analgésicos, antibióticos, antipiréticos, entro otros.

El director de la Cruz Roja Venezolana señaló que han evaluado el estado de las plantas eléctricas de los centros de salud, para garantizar que las medicinas tengan el debido respeto de la cadena de frío.

@mavillarroel : “Estimados Voluntarios de la Cruz Roja Venezolana, es gracias a su inquebrantable compromiso con los principios de Neutralidad, Imparcialidad e Independencia que hemos ganado la confianza de todos los sectores de la sociedad para poder llegar a mas Venezolanos.” pic.twitter.com/DLS6W1iHir

— Cruz Roja Venezolana (@CruzRojaVe) April 9, 2019

Te puede interesar: Usuarios denuncian supuesta estafa en el sistema cambiario Dicom Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

LINK ORIGINAL: Notitarde

Entornointeligente.com