Cruz Azul vs. Tigres EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver partido por la Liga MX?

Cruz Azul vs. Tigres EN VIVO ONLINE se enfrentan este sábado 17 de octubre por la fecha 14 del Torneo Guardianes de la Liga MX . El partido se jugará en el estadio Estadio Azteca a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana), con transmisión EN DIRECTO por la señal de Afizzionados para México y TUDN para Estados Unidos.

Podrás ver las incidencias a través de La República Deportes con la formación oficial de Cruz Azul y Tigres, minuto a minuto, las mejores jugadas, las tarjetas amarillas y rojas y todos los goles del encuentro.

Cruz Azul perdió 2-0 de visita frente a Toluca con goles de Ortega y Suaro y cortó un invicto de cuatro fechas sin caer con tres triunfos y un empate. El conjunto de Robert Siboldi desaprovechó la oportunidad de acercarse al líder León y marcha segundo con 26 puntos.

Tigres , en tanto, marcó 3-0 a Atlético San Luis con goles de Quiñones, Gignac y Vargas y acumuló una racha de cinco partidos sin perder con cuatro victorias y un empate. El repunte le ha permitido al equipo del Tuca Ferretti colocarse en la quinta posición con 23 unidades.

Cruz Azul vs. Tigres EN VIVO: ficha del partido Partido Cruz Azul vs. Tigres ¿Cuándo juegan? Sábado 17 de octubre ¿Dónde? Estadio Azteca ¿A qué hora? 21.00 horas de Perú y México ¿En qué canal? Afizzionados (México) – TUDN (Estados Unidos) Cruz Azul vs. Tigres EN VIVO: horarios del partido México : 9.00 p. m. Perú: 9.00 p. m. Colombia: 9.00 p. m. Ecuador: 9.00 p. m. Estados Unidos (Nueva York, Miami, Washington D. C. y Florida): 10.00 p. m. Bolivia: 10.00 p. m. Venezuela: 10.00 p. m. Paraguay: 10.00 p. m. Chile: 11.00 p. m. Argentina: 11.00 p. m. Uruguay: 11.00 p. m. Cruz Azul vs. Tigres EN VIVO: canales del partido Para México, este encuentro será en exclusiva por el canal de Afizzionados , por lo que no será transmitido por televisión abierta.

México : Afizzionados Estados Unidos : TUDN USA, Univisión Canadá : OneSoccer

