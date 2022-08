Cruz Azul: Sebastián Jurado irá a la banca y Jesús Corona volverá como titular

Entornointeligente.com /

La derrota 7 a 0 ante América, además de costarle el puesto al técnico Diego Aguirre, será el fin de la titularidad de Sebastián Jurado como portero titular de Cruz Azul . Fuentes aseguraron a León Lecanda de ESPN que Jesús Corona será el portero titular el fin de semana cuando reciban a los Gallos Blancos del Querétaro, ya que el tenerlo en la banca era una decisión del entrenador uruguayo.

Desde el domingo, fuentes consultadas por ESPN aseguraron que dentro del club se barajan cambios en el primer equipo, especialmente con los jugadores más señalados por la afición y los medios de comunicación por su bajo rendimiento, entre ellos el portero Sebastián Jurado , Rafael Baca y Julio César Domínguez.

Este lunes el portero de Cruz Azul , Jesús Corona , fue abordado por los aficionados de La Máquina con la petición de convertirse en titular y líder del equipo luego de la reciente derrota por goleada 7-0 en el Clásico Joven ante América que provocó, hasta ahora, el despido del director técnico Diego Aguirre y una serie de manifestaciones en las instalaciones de La Noria.

Jesús Corona se perfila a regresar como titular con Cruz Azul y Sebastián Jurado volverá a la banca Imago7 Jesús Corona dejó en claro que esa decisión, ser titular , no le corresponde y que ha respetado desde el inicio de la temporada que el puesto pertenece a Sebastián Jurado.

«Son situaciones que no competen a uno, son decisiones personales, yo lo que sí les digo esas mismas decisiones yo las he respetado desde inicio de temporada, quién juega y quién no, he estado respaldando a todos los compañeros que están dentro», declaró Jesús Corona . «Obviamente siento una impotencia de no poder ayudar, de ya no estar dentro del terreno de juego, pero ya no pasa por mí, me parto la madre afuera, sigo haciendo todo lo que hacía anteriormente, me quedo dobles sesiones, hago lo que tengo que hacer y lo que me corresponde únicamente, de ahí en más, [las] decisiones de si [juego] o no juego no me corresponde».

Preguntan por Ricardo ‘Tuca’ Ferretti En cuanto a la dirección técnica, John Sutcliffe informó en Futbol Picante que la directiva de Cruz Azul ha preguntado por Ricardo Ferretti , aunque de momento Raúl Gutiérrez tiene la confianza junto con Óscar Pérez, y un nuevo preparador físico, al menos dos partidos.

