Cruz Azul: Diego Aguirre es cesado por la Máquina, tras goleada 7-0 ante América

MÉXICO — Tras la escandalosa goleada 7-0 de Cruz Azul ante América , el técnico Diego Aguirre ha sido cesado de la dirección técnica de La Máquina, confirmaron fuentes a ESPN.

El técnico uruguayo apenas dirigió 10 partidos de Liga MX a Cruz Azul con un saldo de 2 victorias, 2 empates y 6 derrotas, con 12 goles a favor y 25 en contra.

El entrenador de la Sub 20 de Cruz Azul, Raúl «Potro» Gutiérrez , será el DT interino del primer equipo hasta que se nombre a un nuevo entrenador, dijeron las fuentes a ESPN.

Aguirre había sido ratificado por la directiva celeste pero la goleada 7-0 ante América hizo que todos los planes cambiaran y ahora la directiva se enfocará en traer un reemplazo del estratega charrúa.

Diego Aguirre quedó fuera de la dirección técnica de Cruz Azul. El Cruz Azul que dirigió Diego Aguirre está en el penúltimo lugar de la tabla general con apenas ocho puntos, solo por arriba del Querétaro.

Esta derrota frente a las Águilas es la peor que ha recibido el Cruz Azul en su historia, además.

Es así como la era Diego Aguirre con Cruz Azul terminó, dejando al equipo cementero metido en una fuerte crisis de resultados y con mucha incertidumbre sobre qué proyecto deberá llegar a la dirección técnica.

Juan Verzeri, auxiliar de Aguirre, pidió disculpas por goleada

Ante una posible salida de Diego Aguirre como estratega de La Máquina, el auxiliar técnico Juan Verzeri salió a hablar ante los medios de comunicación y señaló que desconocía dicha información, pero aseguró que todos tenían responsabilidad en la crisis que tiene el equipo cementero.

«Pido disculpas, pero no estoy enterado de nada de eso (del cese). Es un momento de vergüenza deportiva y lo que entendemos es un momento de adversidad y trabajar mejor que nunca. En esto no estamos solos. Son tres partes que deben tomar esa actitud y lo demás no depende de nosotros», dijo.

Con una breve conferencia en donde sólo respondió dos preguntas, el sudamericano aseveró que «somos cuerpo técnico y estamos dando la cara. Todos somos parte del problema».

