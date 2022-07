Cruz Azul analiza otra incorporación luego de días difíciles tras la salida de Giménez

Entornointeligente.com /

Diego Aguirre , director técnico de Cruz Azul , admitió que vivieron días difíciles con la partida de Santiago Giménez , además de las lesiones de Alejandro Mayorga y Julio César Domínguez , por lo que espera reunirse en los próximos días con la directiva para analizar si sumarán a otro refuerzo , independientemente de Ramiro Funes Mori.

«Vivimos unos días difíciles con la ida de Santi, que fue algo que no esperábamos. Teníamos la información, pero en el fondo queríamos que se quede y lamentablemente, para interés nuestro, no se pudo quedar. Una baja muy sensible porque era un jugador totalmente desequilibrante. Seguramente lo vamos a extrañar mucho, más allá de que estamos contentos con la posibilidad», declaró.

Diego Aguirre en la victoria de Cruz Azul ante Necaxa. Imago «En el futbol cada partido es una oportunidad para todos los jugadores. Iván (Morales) tuvo la oportunidad, la aprovechó y tuvo un gol importante, el gol del triunfo . Contento con ese gol porque se suma un jugador al equipo, después veremos los rendimientos».

Selecciones Editoriales Gol de la victoria de Cruz Azul estuvo precedido de una falta: Ramos Rizo 3h ESPN Morales y ‘Shaggy’, titulares con Cruz Azul; Carneiro debutó entrando de cambio 3h ESPN Cruz Azul vuelve a la victoria con gol de Iván Morales 3h 2 Relacionado Aguirre , consciente que su equipo debe de mejorar, se reunirá este domingo con Jaime Ordiales para definir si sumarán a otro refuerzo ante la baja de Santiago Giménez y las lesiones de Alejandro Mayorga y Julio César Domínguez.

«Fue todo muy rápido, en estos dos o tres días pasaron esas situaciones, que se confirmó lo ida de Santi, que se confirmó la baja de Mayorga y ‘Cata’. Hablamos con Jaime de concentrarnos en este partido, que no importaban los problemas, que había que darle confianza a los jugadores que estaban y tratar de ganar el partido. Mañana quedamos en juntarnos para evaluar y analizar si haremos otra incorporación, es parte de lo que tenemos que definir, más allá del zaguero está cerca de concretarse».

«Nos preocupa que pasen los partidos y no podamos tener las incorporaciones. Prefiero perder un poco de tiempo y asegurarme que viene un buen jugador y no al revés. Me imagino que el jugador estará trabajando con nosotros lunes o martes, y tal vez, por qué no, con la posibilidad de que juegue con nosotros el próximo partido», finalizó.

