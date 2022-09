Crudo diagnóstico de la U, una advertencia sobre Alexis, opción en la selección brasileña y Messi… Todos los temas que abordó Sampaoli

Entornointeligente.com /

Jorge Sampaoli siempre mira a Chile. Su gran paso por la U y la selección lo hacen estar al pendiente de lo que ocurre en el país.

En una larga conversación con radio ADN, el entrenador, hoy cesante, habló de un montón de temas ligados a Chile y al mundo.

El presente de la U: «Me apena ver jugar a la U. La situación es insalvable , más allá de que se quede en Primera División. Es el fin de la Universidad de Chile o es el fin de su privatización. El momento de la U es de declive total. El peor enemigo de Universidad de Chile es su conducción, hay una falta de respeto a la gente de la U».

¿Volvería a la U?: «Si la U me necesita yo voy a estar, pero depende de quienes estén manejando. Que lo maneje su pueblo, su gente. Con esta gente yo no trabajo, no lo intentaría, necesito sentimiento popular, yo siempre estaré para ellos esté en el lugar que esté, porque yo les agradezco mucho, yo gracias a ellos tengo la carrera que tengo, pero no seré cómplice de lo que le están haciendo al club».

Su salida de la «Roja»: «La manera que me fui es una manera que me sentí sinceramente no valorado. El trato de la Federación hacia el cuerpo técnico e inclusive los futbolistas, me parece fue ridículo. Nosotros solo acompañamos a este grupo de jugadores y merecíamos otro tipo de trato».

Demanda contra la ANFP: «El juicio está relacionado a que la Federación no pagó los impuestos de nuestro contrato un incumplimiento de la gente de la ANFP. Otro malagradecimiento que tuvimos que hacernos cargo de algo que no debíamos «.

Alexis en Marsella: » Siempre intenté que Alexis viniera al club y cuando planifiqué esta temporada él era una prioridad para mí . Ahora, Sánchez tiene capacidad de sobra para estar en ese lugar, pero si no están las condiciones, puede ser contraproducente porque el fútbol francés es muy físico y por allí Alexis no puede entrar en el juego.

Los compañeros de Alexis son todos físicos. Ahora juegan con tres centrales, dos carrileros rápidos, más directo. Y como tiene ese ida y vuelta, Alexis no encuentra un lugar. Por eso pasa tanto tiempo sin tocar la pelota, sin prosperar como quiere».

Vidal en Flamengo: «Ha tomado un papel secundario con mucha humildad y alegría. No ser protagonista en un equipo sudamericano, viniendo de Europa, debe haber sido difícil, pero lo veo feliz».

Cuando quiso llevar a Jorge Valdivia a la U: «Lo quisimos llevar, pero temas económicos no sucedió. No fue algo por su pasado en otro club, fue porque no se podía. Nosotros siempre lo quisimos».

Su paso por la selección argentina: » Había una gran inseguridad para desarrollar el sentimiento de protagonismo de nuestros equipos , nunca sucedió. Hay que ver cómo llegan los jugadores en medio de una competencia, todo muy diferente, atípico. Los funcionamientos de las selecciones son relativos».

Messi: «Un genio, está por encima de todos, de todas las personas, él ve cuando va a perder o ganar, él sabe. Con dos miradas te da un parámetro de lo que está pasando. Me parece un líder que no habla mucho, silencioso pero que entiende lo que va a pasar».

Su nombre suena en la selección brasileña: «Son todas conjeturas para llenar un espacio. No tuve ni acercamientos ni hablé con nadie. Tuve dos años continuados muy buenos en Brasil, en uno de los torneos más competitivos del mundo, con siete u ocho equipos peleando el título. Demostrar mi forma de juego mostró expectativas, tengo dos hijos brasileños, quizá a alguien se le ocurrió eso, pero no ha habido conversaciones».

¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com