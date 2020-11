Crucial en el siglo XX: ¿Fue la Generación del 28, degenerada o farsante?â¦

Entornointeligente.com /

José Sant Roz

En gran medida, los estudiantes universitarios de la llamada generación del 28 adoraban y respetaban casi todos al dictador Juan Vicente Gómez. Por puro aburrimiento montaron unos cursis juegos florales : la Semana del Estudiante (entre 6 y el 12 de febrero de 1928), parecidos a esas bailoterapias, a aquellos picnic, marchas y contra-marchas que hacían (y hace, y hará toda la vida) los opositores a los lados de la avenida Francisco Fajardo, su manera de intentar derrocar al gobierno bolivariano. Durante el referido año de 1828, aquellos estudiantes se inventaron un plebiscito (se estaba loco por ejercitar el voto), para elegir una reina de belleza, a una miss. En estas puerilidades se destacó un personaje llamado don señor Raúl Leoni, quien era el presidente del centro de estudiantes, firmó un decreto donde hacía constar la importancia de estos actos. Desde entonces Venezuela contaría entre sus más meritorias acciones políticas, la de elegir reinas. Fue así como ya para finales del siglo XX, fuimos la nación en el mundo con la mayor producción mises. Pues bien, elegida la reina, la rodearon Raúl Leoni, Jóvito Villalba, Miguel Otero Silva, Juan Oropeza, y se quedaron allí con ella en el trono compartiendo los agasajos y las puerilidades de los festejos, durante una semana: Ya estos tipos le estaban tomando el gusto al poder y a las frivolidades que de él se derivan. En aquella época, a la provincia casi no llegaban los periódicos de la capital y la gente leía muy poco o estaba muy poco informada de la situación política nacional. Betancourt aprovecharía esto, para hacerse una imagen de héroe a su gusto, que difundirían los agentes viajeros de las casas comerciales Blohm y Boulton: él y Leoni aparecían como los más valientes de la generación 28. Porque cuando sobrevienen los acontecimientos en el Cuartel San Carlos, Betancourt regó la especie de que a Leoni por poco lo matan cuando saltó una tapia perseguido por 40 soldados que le disparaban por la espalda. Betancourt dejaba que aquellos inventos corrieran libremente con el cuento de que él entró al Cuartel a sangre y fuego y que se le ?inflamó el hombro derecho? de tanto disparar. De ser estas historias ciertas, esto no quería decir sino otra cosa que el gobierno de Gómez era uno de los más suaves de América Latina, porque en verdad a Betancourt sólo se le retuvo por unas horas en un puesto de policía y a Leoni no se le hizo absolutamente nada. Silvio Ruiz en su libro ?El Gentilicio Enfermo? (publicado en la década de los sesenta) nos dice: El mito del 28 produjo el flagelo más costoso que ha padecido el Erario Nacional. Los veintiocheros que a su sombra arribaron al poder hoy están millonarios. Nació y creció en una semana y ya lleva intercalado 17 años cobrando dividendos. Aquella afortunada semanita del estudiante arroja un balance que envidian los más avisados banqueros: Estudiantes muertos: CERO. Recital poético: UNO (el de Pío Tamayo). Coronación de Reina: UNA. Manifestación callejera: UNA. Estudiantes heridos: CERO. Discursos: CUATRO. Gritos Subversivos: DOS (Sacalapatalajá y Muera el Bagre). Estudiantes que renegaron de su nacionalidad ;por cobardía: UNO (Raúl Leoni). Lápidas gomecistas rotas por los estudiantes: UNA (la de don Juancho en la plaza del Hospital Vargas). Estudiantes que se escondieron: DOS (Rómulo Betancourt y Raúl Leoni). Estudiantes que sufrieron arresto policial de pocos días: TRES. Estudiantes que pelearon contra el Cuartel san Carlos el 7 de abril y fueron torturados: CUATRO (Fidel Rotondaro, Jesús Miralles, Germán Tortoza y Francisco Rivas Lázaro). Estudiantes que conspiraron activamente con los militares revolucionarios: UNO (Juan José Palacios) [1] . [1]

