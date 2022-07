Cruceros de Disney: Lo que tiene que saber sobre esta mágica experiencia

Entornointeligente.com /

Los cruceros de Disney se han convertido en los viajes predilectos para muchas personas, quienes quieren vivir una experiencia única dentro del barco con las diferentes atracciones que hay allí y también disfrutar de las mejores playas del mundo.

El crucero de Disney es el lugar ideal para disfrutar de unos días de relax alrededor de las costas más hermosas de varios países , además de compartir una experiencia inolvidable con los personajes icónicos de esta industria cinematográfica , variedad de restaurantes con platos exquisitos y espectáculos a la altura de los shows de Broadway.

Disney Cruise Line ofrece una experiencia de ensueño, donde puede disfrutar un viaje a través del mar y visitar hermosas playas , entre las que destacan; Miami, Nassau, Castaway Cay y Puerto Cañaveral.

El viaje en el crucero dura aproximadamente 5 días. Desde el primer momento se sentirá como en casa, dado que, el recibimiento por los trabajadores es muy agradable y por medio de un pasillo de honor aplaudirán y transmitirán la alegría del lugar a todas las familias y personas que aborden la embarcación.

¿Qué servicios ofrece el crucero de Disney? Dentro del ‘Disney Cruise’ no tendrá la opción de aburrirse, dada la infinidad de actividades que hay en su interior. Durante el día tiene la posibilidad de conocer la variedad de piscinas, toboganes gigantescos, áreas de juegos para niños con agua, entre otras atracciones para jóvenes y adultos.

De igual manera, para aquellas personas fitness que no se quieren subir de peso durante estos días de relajación también tiene la oportunidad de disfrutar de un área de entrenamiento que cuenta con máquinas especializadas para hacer ejercicio, pesas, entre otras herramientas deportivas que no tienen que envidiarle nada a un gimnasio en tierra firme.

Asimismo, puede hacer deporte al aire libre en algunas canchas de baloncesto que hay en la cubierta , y también divertirse por medio de simuladores de deportes como golf en miniatura.

Dentro del barco también puede disfrutar todas las noches de un par de funciones al estilo de Broadway, en el teatro que hay en su interior, el cual lleva el nombre de ‘Walt Disney’ , siendo el espacio más grande del barco que cuenta con al menos 6 cubiertas.

Si asiste a este hermoso viaje en compañía de sus hijos no se tiene que preocupar porque no se diviertan, pues en su interior hay atracciones destinadas para los más jóvenes, ya que tiene toda una cubierta dedicada a los niños, con videojuegos, zonas para aprender a dibujar, algunas zonas que representan las películas más conocidas de la industria cinematográfica como; Toy Story, Marvel en donde podrá convivir y compartir con algunos de los personajes más reconocidos.

De igual manera, los niños tienen una banda electrónica para saber dónde se encuentran y siempre están supervisados por los personajes de Disney para que puedan tener un espacio libre y disfruten con otros chicos.

Algo que resaltan las personas que asisten a este crucero es la alimentación, dado que, en su interior hay cinco restaurantes temáticos rotativos , es decir, c ada día las comidas se sirven en diferentes lugares decorados con escenografía de Disney.

Lugares que puede visitar Para vivir esta grata experiencia es necesario consultar los requerimientos para ingresar a los diferentes países, en el caso de Estados Unidos, la visa, mientras que en algunos lugares solo se requiere tener el pasaporte al día.

Hace algunos días Disney confirmó que amplió su flota de cruceros, actualmente cuenta con cinco barcos llamados: «Wonder», «Fantasy», «Magic», «Dream» y «Wish», además reveló que entre 2024 y 2025 la flota aumentara con dos nuevas naves.

Desde 650 dólares, (aproximadamente 3.000.000 pesos colombianos ), puede disfrutar de esta experiencia, el precio puede variar dependiendo de la fecha, el lugar donde quiera ir, entre otros factores. Por tal motivo no hay un precio estándar para los viajeros y es necesario consultar en la página web de Disney o en la agencia de viajes el precio para la fecha en la que vaya a zarpar.

Algunos destinos que puede visitar por medio de estos cruceros son:

Bahamas Caribe Occidental Caribe Oriental Caribe del Sur Europa del Norte Los Fiordos del Norte El Mediterráneo Las Islas Británicas Alaska Costa Canadiense La Riviera Mexicana Baja California Canal de Panamá Costa de California Trasatlántico

