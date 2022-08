Cruce por pruebas Pisa: de «ponete la celeste» a «nadie se había animado a tanto»

Entornointeligente.com /

El pasado viernes, la Administración Nacional de Educación Pública ( ANEP ) hizo la presentación de las Pruebas Pisa , que comenzarán este lunes y abarcarán a unos 7.500 estudiantes de 230 liceos públicos y privados, escuelas técnicas y escuelas rurales con 7°, 8° y 9° grado. » Ponete la celeste » fue el slogan elegido por las autoridades para esta instancia y en redes sociales se generaron críticas y algunos cruces entre políticos y representantes de organismos de la educación.

«El peor uso de la evaluación en educación . Hasta ahora nadie se había animado a tanto en Uruguay. Gurises hagan las pruebas tranquilos. No hay copa ni nada. Brinda información para saber por dónde hay que mejorar. El mundo adulto poniendo sus prioridades sobre los gurises», escribió en Twitter el maestro Pablo Caggiani , integrante de la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed).

Me parece que está olvidando su cargo público en nada menos que el Instituto de Evaluación Educativa. Este prejuzgamiento NO lo hace confiable para integrar una institución que debe evaluar al sistema educativo. Lo plantearé en los ámbitos correspondientes.

— Graciela Bianchi (@gbianchi404) August 13, 2022 Su comentario generó la respuesta crítica de la senadora nacionalista Graciela Bianchi : «Me parece que está olvidando su cargo público en nada menos que el Instituto de Evaluación Educativa. Este prejuzgamiento NO lo hace confiable para integrar una institución que debe evaluar al sistema educativo. Lo plantearé en los ámbitos correspondientes».

Ante esto, Caggiani retrucó: «Sos Senadora ubícate un poco. Las amenazas guardalas dónde te parezca mejor».

Por su parte, el diputado colorado Felipe Schipani apuntó a la actitud de Caggiani y escribió: «Director, la ley de educación le exige a los Directores del INEED «objetividad e imparcialidad» en su desempeño. Usted todos los días está criticando al organismo que tiene que evaluar. Usted prejuzga con cada uno de sus comentarios. Usted debería dejar de violar la ley».

Director, la ley de educación le exige a los Directores del INEED «objetividad e imparcialidad» en su desempeño.

Usted todos los días está criticando al organismo que tiene que evaluar. Usted prejuzga con cada uno de sus comentarios.

Usted debería dejar de violar la ley. https://t.co/a7h7z3EFxI

— 𝗙𝗲𝗹𝗶𝗽𝗲 𝗦𝗰𝗵𝗶𝗽𝗮𝗻𝗶 (@FelipeSchipani) August 14, 2022 Mientras, el diputado frenteamplista Sebastián Valdomir respondió a los dichos de Bianchi, que consideró como una «amenaza parlamentaria» y «hostigamiento sistemático». «Están los debates parlamentarios, las interpelaciones, las investigadoras, la media hora previa, los asuntos políticos, los asuntos de fueros. Y también está la amenaza parlamentaria, el hostigamiento sistemático y el señalamiento. Todo eso es violencia, lo que hace esta senadora», sostuvo.

Están los debates parlamentarios, las interpelaciones, las investigadoras, la media hora previa, los asuntos políticos, los asuntos de fueros.

Y también está la amenaza parlamentaria, el hostigamiento sistemático y el señalamiento. Todo eso es violencia, lo que hace esta senadora https://t.co/IIj2Y21Gsq

— Sebastián Valdomir (@SValdomir609) August 14, 2022 También se expresó sobre el tema Pablo Romero , docente en la Universidad Claeh y especialista en Política y Gestión de la Educación, que consideró errado el planteo de las autoridades. «En breve se aplicarán las pruebas PISA en alumnos de varios liceos, incluidos algunos de mis estudiantes de cuarto año del liceo 63, a quienes les comunicaron su designación el día de ayer. Uno me dijo que les iban a regalar camisetas de Uruguay y que era como jugar el mundial por la celeste. Y agregó: ‘Profe, voy a dejar mal al país’. Le dije que no tenía tamaña responsabilidad ni que sintiera presión alguna, que se medían rendimientos generales para ver temas a mejorar y no implicaba competir para dejar mal o bien parado al país», escribió en un hilo.

«No es correcto promover las pruebas PISA como una competencia fútbolera, donde el alumno es sobrecargado con la tarea de representar a su país. En mi estudiante, que tiene dificultades de aprendizaje y una autoestima académica muy baja, es notoria la presión por el rol asignado», continuó.

por la celeste. Y agregó: «Profe, voy a dejar mal al país». Le dije que no tenía tamaña responsabilidad ni que sintiera presión alguna, que se medían rendimientos generales para ver temas a mejorar y no implicaba competir para dejar mal o bien parado al país. Ahora entiendo 😲👇 pic.twitter.com/wemp2Mludh

— Pablo Romero García (@Pabloromero74) August 13, 2022 En el campo educativo es fundamental priorizar lo que esencialmente le compete: el aprendizaje de conocimientos académicos, culturales intelectuales y los valores deseables de circular en una sociedad. Se forman personas se forman ciudadanos, en democracias reflexivas y justas👇

— Pablo Romero García (@Pabloromero74) August 13, 2022 Chiquilines, no es un Mundial ni tienen ustedes que salvar la nota internacional de Uruguay en competencias de medición de rendimientos por áreas educativas. En todo caso, sigamos concentrados en jugar el partido del aula, donde profes y estudiantes sí estamos en el mismo equipo.

— Pablo Romero García (@Pabloromero74) August 13, 2022 En la presentación de las pruebas, el viernes, el presidente del Codicen de la ANEP, Robert Silva , dijo: «Si bien estamos entre los primeros (en las pruebas) a nivel latinoamericano, estamos muy debajo del promedio general a nivel mundial. Y eso nos desafía como país , y tenemos que ponerlo sobre la mesa porque nuestro país supo históricamente estar a nivel mundial en los primero lugares».

A partir del lunes 15 de agosto comienzan las pruebas PISA en Uruguay.

¡Ponete la celeste! pic.twitter.com/UmHLKiaQOx

