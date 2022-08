Entornointeligente.com /

Crítico dos manifestos em defesa da democracia, Bolsonaro será convidado a assinar o da Fiesp

02/08/2022 08h52 Atualizado 02/08/2022

Crítico dos manifestos em defesa da democracia, classificados por ele como um «movimento político», o presidente Jair Bolsonaro será convidado a assinar pelo menos um deles, o da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo ( Fiesp ).

Bolsonaro vai visitar a entidade no mesmo dia em que o manifesto da Universidade de São Paulo , o da Fiesp, entre outros, serão divulgados oficialmente, na capital paulista.

Bolsonaro confirmou presença em evento da Fiesp que vai ouvir, em dias diferentes, candidatos à Presidência. Ele pediu para antecipar a sua data para o dia 11 de agosto, quando os documentos elaborados pela USP e pela Fiesp serão lançados oficialmente.

Manifesto da Fiesp

O presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva, filho do ex-vice José Alencar nos mandatos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, decidiu lançar o documento.

Ele submeteu a ideia à diretoria da entidade, obtendo o apoio dos colegas, sem que ninguém se colocasse contra, apesar de na federação haver empresários que apoiam Bolsonaro.

A interlocutores, Josué Gomes tem insistido que o documento da entidade não é um ato político contra Bolsonaro, mas em defesa da democracia e do fortalecimento das instituições democráticas brasileiras.

Em entrevistas, Bolsonaro classificou os manifestos de «cartinha» e chegou a citar o nome do presidente da Fiesp. «Eu não entendi essa nota, que foi patrocinada pelo querido filho do vice do ex-presidente Lula, seu Josué Gomes da Silva. É uma nota política em ano eleitoral», afirmou.

A Fiesp tem convidado todos os candidatos que estão comparecendo ao encontro organizado pela entidade a assinar o documento. Já assinaram Felipe D’Ávila (Novo), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB). A ida de Lula ao encontro está agendada para o dia 9 de agosto. Lula também será convidado a assinar o documento.

