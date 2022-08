Críticas ante dichos de Cariola de marcar casas que están por el Apruebo: Qué dice el Servel

Entornointeligente.com /

Revuelo causaron los dichos de la diputada del PC y una de las coordinadoras del comando del Apruebo, Karol Cariola, quien planteó ayer la idea de dejar un cartel en las viviendas que estén por esta opción, en el marco de la campaña que busca lograr 2 millones de casas por el Apruebo.

Fue en el programa Mesa Central de Canal 13 que Cariola detalló que la idea es que «básicamente vamos a ir sumando nuevas casas por el Apruebo. Vamos a ir dejándoles un cartelito que dice ‘esta casa está por el Apruebo’ en cada una de las ventanas».

Sus palabras generaron múltiples reacciones, así el ex convencional independiente Bernardo de la Maza planteó en Twitter que «marcar casas es una pésima idea: recuerda el nazismo y el fascismo».

Asimismo, el ex senador DC Ignacio Walker expresó que «la idea de Karol Cariola (PC) de ‘marcar casas’ recuerda a los nazis y los Comités de Defensa de la Revolución en Cuba; será que la campaña de la ‘Centro-izquierda por el Rechazo’ le produjo una descompensación o tal vez una crisis de pánico!».

El ex ministro Rodrigo Valdés sostuvo en T13 Radio que «marcar las casas para ver a quién le gusta y no le gusta la Constitución, la verdad es que es bastante alarmante».

«La historia enseña que ‘marcar casas’ es de las peores prácticas de regímenes autoritarios ; para que decir cambiar periodistas de un canal estatal a un mes de un acto eleccionario, o sancionar a quienes se aparten de la ‘verdad oficial’, opinó el senador Matías Walker (DC).

El secretario general de RN, Diego Schalper, escribió brevemente en Twitter que «malos recuerdos trae esto de marcar las casas».

El senador del PS Fidel Espinoza coincidió en Radio Pauta en que «eso de marcar casas es de un estalinismo o eso de poco menos que obligar a alguien a que tenga un planteamiento, yo considero que son parte del Chile que no queremos. Nosotros queremos que Chile tenga una nueva Constitución, yo me la voy a jugar por eso y entregue más derechos, pero que no queden solamente en el papel», añadiendo que de ganar el Apruebo «el texto tenemos que mejorarlo».

La diputada Gael Yeomans, en cambio, apuntó que «no hayan que inventar. Ahora dicen que supuestamente vamos a ‘marcar casas’ de forma autoritaria desde el Apruebo. Expelen desesperación, porque el Apruebo crece».

La explicación del Servel A raíz de la polémica, el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, explicó esta mañana en Cooperativa la normativa referente a este tipo de acciones.

En ese contexto Tagle indicó que «es una publicidad legítima que está en la ley, pero el consentimiento tiene que ser escrito del dueño e informado por el comando que lo haga al Servicio Electoral, eso lo hace legítimo», aludiendo a la idea de que una casa exhiba un cartel por dicha opción.

Con ello, complementó que «los comandos pueden poner afiches en las casas particulares, pero la ley exige esa condición».

