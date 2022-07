Críticas a Raúl de Molina tras negarse a saludar de beso a La Materialista

Entornointeligente.com /

Varias críticas han surgido contra Raúl de Molina tras rechazar saludar con un beso a la artista urbana La Materialista en Premios Juventud.

En un video que se ha vuelto viral en las redes sociales se ve a la intérprete de «Desacátate» saludar al presentador de «El gordo y la flaca», sin embargo, él le colocó su mano en el hombro para evitar que la dominicana se le acercara.

«No estoy dándole besos a nadie por covid, pero mucho gusto», dijo el comunicador. «Tengo miedo a que me de covid como al presidente Biden», agregó.

Ante esto, La Materialista solo se limitó a decir: «No, no, muy bien, muy bien. Pero eso está bien. Un placer».

Esta acción del cubano ha sido criticada debido a que en otro video se le ve abrazar al actor Carlos Ponce.

«Pero si él le tiene tanto miedo al covid no debió ir a esa premiación . La Materialista siempre muy respetuosa, muy diplomática, con mucha altura». «Cuando venga a RD le hacemos lo mismo». «En una entrevista Georgina Duluc, dijo: Raúl de Molina es la persona más pedante, mal a educado, creído y arrogante que he entrevistado. Y he aquí una muestra», «Pero al Carlos Ponce hasta lo cargó», son algunos de los comentarios en redes sociales.

Hasta el momento ni la dominicana ni el presentador se han referido sobre el tema.

