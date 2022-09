Entornointeligente.com /

Los usuarios de redes sociales están cancelando y denunciando la letra de la canción Dark Horse de Katy Perry, por «romantizar» al asesino en serie Jeffrey Dahmer.

El lanzamiento del tema fue hace casi diez años, aunque es ahora cuando los oyentes se han percatado del «oscuro» significado de sus palabras, que hacen alusión directa a semejante homicida.

Este fenómeno de cancelación lo ha desatado la nueva serie de Netflix titulada Monster: La historia de Jeffrey Dahmer , donde sus crímenes se han hecho mucho más conocidos y ha provocado llamar la atención de los oyentes de la música de la californiana.

Dark Horse , con la colaboración del rapero Juicy J, fue el primer sencillo promocional del cuarto álbum de estudio de Katy Perry, llamado Prism , el cual acumula más de tres mil millones de visualizaciones en YouTube.

Una parte del rap de Juicy J dice: «Uh, she’s a beast, I call her Karma, she eats your heart out like Jeffrey Dahmer (Ella es una bestia, la llamo karma, se come tu corazón como Jeffrey Dahmer)».

Dahmer fue un prolífico asesino en serie que asesinó a un total de diecisiete personas, durante los años 1978 y 1991, entre los que se encontraban hombres, niños, así como también admitió haber desmembrado y comido la carne de algunas de sus víctimas, es por ello que se le apodó el Caníbal de Milwaukee o Monstruo de Milwaukee.

Los fans de la música han acudido velozmente a redes sociales para cancelar a la artista, y tachar de «vil» la letra de uno de sus temas más reconocidos a nivel mundial.

«Katy Perry y Juicy J han cantado literalmente una canción que dice ‘ella se come tu corazón como Jeffrey Dahmer’, lo que me parece una gran falta de respeto hacia las familias», comentó un usuario de Twitter.

Otro escribió: «No sabía quién era Jeffrey Dahmer hasta la semana pasada, pero ahora sabiendo lo que hizo, Juicy J está enfermo por hacer que la gente, especialmente los niños pequeños, canten el nombre de ese hombre y Katy Perry también está enferma por permitir esa letra en su canción».

Toda la gente asombrada por el tema de Jeffrey Dahmer debido a la película. Recuerdo cuando yo andaba así en 2014 porque Katy Perry usó el nombre en la canción de Dark Horse.

Man… the way I used to belt the hell out of Katy Perry’s dark horse song and has no idea who Jeffrey dahmer was 🥴🥴🥴

