Cronología de Netflix: así se convirtió en el gigante del streaming

(CNN Español) — Quizá para el usuario cotidiano Netflix, la plataforma siga siendo la misma de siempre: películas, series, documentales en el catálogo, todo tipo de estrenos cada mes, e incluso hasta videojuegos temáticos (de Stranger Things, por ejemplo) si entras a la plataforma desde la app móvil.

Sin embargo, en las entrañas de la compañía, el sentimiento está lejos de la normalidad y, más bien, se encuentra cerca de la preocupación. De hecho, podríamos decir que 2022 representa uno de los momentos más difíciles de Netflix en sus 25 años de historia, pues los últimos resultados trimestrales han sido decepcionantes y no se espera que los siguientes resultados mejoren

Netflix se encuentra en una situación difícil. Esta semana determinaría su futuro El martes 19 de julio, la compañía dará a conocer los resultados del segundo trimestre del año y sabremos si el escenario de incertidumbre se mantiene. Eso sí: pase lo que pase, Netflix seguirá siendo el servicio de streaming más consumido del mundo, pero, con más competencia y resultados negativos en el tablero de juego, el terreno es cada más inestable.

En tanto, te presentamos una línea del tiempo de Netflix y su ascenso a ser el gigante del streaming.

Cronología de Netflix Los inicios y el paso al streaming 1997 – Reed Hastings y Marc Rudolph , dos ingenieros de software, fundan Netflix para utilizar internet para alquilar películas en DVD, entonces un formato nuevo. 1999 – Netflix adopta un modelo de suscripción mensual: alquileres ilimitados por una única tarifa mensual. 2000 – La compañía presenta un sistema de recomendación de películas personalizado, el cual utiliza las calificaciones de los usuarios sobre títulos anteriores para predecir elecciones futuras. ¿Te suena familiar? 2002 – Se lleva a cabo la oferta pública inicial de Netflix, con un valor por acción de US$ 1. La empresa comienza a cotizar en el Nasdaq con el símbolo «NFLX». 2003 – La plataforma supera el millón de suscriptores. 2005 – Netflix llega a los 5 millones de suscriptores. 2007 – Netflix inicia en el streaming. Para entonces, las suscripciones aumentaban a pasos agigantados. Tres años después, el servicio había superado los 20 millones de suscriptores. 2008 – La compañía hace alianzas con diversas empresas para alcanzar más público. Con esto, Netflix llega a Xbox 360, reproductores de Blu-ray y decodificadores. 2010 – El servicio de streaming de Netflix llega a los dispositivos móviles. 2011 – Netflix comienza con su incursión en América Latina y el Caribe. Asimismo, el servicio es tan popular que aparecen los primeros botones de «Netflix» en controles remotos. 2012 – Debuta el primer contenido original de Netflix. Lilyhammer , protagonizada por Steven Van Zandt en el papel de un gángster estadounidense en Noruega, se estrena el 6 de febrero, con los ocho episodios disponibles para su emisión en streaming de inmediato, un acuerdo de distribución que la compañía realiza para muchas de sus series. Además, ese año Netfflix alcanza los 25 millones de suscriptores. House of Cards , el punto de inflexión 2013 – La primera temporada de House of Cards se estrenó el 1 de febrero de ese año. Netflix invirtió US$ 100 millones para dos temporadas de 13 episodios cada una -un gran riesgo-, pero la primera temporada acabó obteniendo ocho nominaciones a los Emmy y aumentó enormemente la visibilidad de Netflix. Estas nominaciones a los Emmy fueron las primeras para un programa web exclusivamente online. 2013 – Sin duda, House of Cards fue un punto de inflexión para la compañía y la serie que marcó el camino al éxito de muchas otras. Por ejemplo, Orange Is the New Black , que se estrenó el 11 de julio de 2013. Netflix dijo en noviembre de ese año que era la serie original más vista de la plataforma. La primera temporada recibió 12 nominaciones a los Emmy. 2014 – La segunda temporada de House of Cards se estrenó el 14 de febrero y obtuvo 13 nominaciones a los Emmy. En tanto, la segunda temporada de Orange Is the New Black se estrenó el 6 de junio. 2014 – La empresa debe estar haciendo algo bien. A mediados de 2014, Netflix tenía más de 50 millones de suscriptores. El precio de sus acciones superaba con creces los US$ 400 por acción, multiplicándose por diez desde 2009. La megaexpansión 2014 – Además de alcanzar el hito de los 50 millones de suscriptores, Netflix amplía su cobertura: llega a Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo y Suiza, esto tres años después de haber alcanzado Canadá. 2015 – El servicio no para su expansión. Ahora llega a Australia, Cuba, Italia, Japón, España y Nueva Zelandia. 2016 – Ese año, Netflix se expande de forma masiva: alcanza a 130 nuevos países, con lo cual se encuentra en más de 190 países y en 21 idiomas. También en 2016, la compañía agrega la popular función de «Descargas» para ver contenido sin necesidad de internet. 2017 – Un año enorme para Netflix: alcanza los 100 millones de suscriptores y gana su primer Oscar por Los cascos blancos . Dato curioso: ese año, la compañía agrega el botón «Omitir intro», ¿lo utilizas? 2018 – Netflix vuelve a mostrar su músculo: en 2018, es el estudio con más nominaciones a los Emmy y gana 23 premios. 2019 – Llegan más premios Oscar. En esta ocasión, Netflix gana 4 por las películas Roma y Period. End of Sentence . 2021 – En 2020, la pandemia de covid-19 significa un gran golpe para la economía, pero los servicios de streaming como Netflix se ven beneficiados debido a que hay más personas que se resguardan en sus casas. Por tanto, en 2021, la plataforma supera los 200 millones de suscripciones. 2022, un año nada alentador En abril, al presentar los resultados del primer trimestre de 2022, la compañía informó que había perdido suscriptores por primera vez en más de 10 años. La cantidad de suscriptores que perdió ascendía a 200.000, algo que parece mínimo si los comparamos con sus 221 millones de suscriptores globales . No obstante, perder ese número de usuarios fue muy relevante, ya que anteriormente la compañía había pronosticado que sumaría 2,5 millones de nuevos suscriptores para dicho trimestre, cosa que resultó completamente diferente. Y, para empeorar el escenario, Netflix pronosticó que perdería 2 millones de suscriptores más en el segundo trimestre de 2022, lo que tiene con los nervios de punta a los inversores (no por nada las acciones de la empresa han bajado 70% en lo que va del presente año). Con información de Frank Pallotta y Nicole Goodkind Netflix

