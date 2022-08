Croce Rossa: in America Latina migliaia ancora desaparecidos

Entornointeligente.com /

BOGOTA’. – L’America Latina è uno dei continenti più colpiti dalle sparizioni delle persone, con cifre drammatiche dei ‘desaparecidos’ in Colombia, Messico, Brasile altri Stati della regione, secondo i dati diffusi dal Comitato Internazionale della Croce Rossa (Cicr) ieri in occasione della Giornata internazionale delle vittime delle sparizioni forzate.

Le cifre del Cicr mostrano come la Colombia sia una delle nazioni della regione più colpite dal dramma. «Tra gennaio e agosto di quest’anno abbiamo registrato, in media, una nuova scomparsa ogni due giorni», ha affermato Rafael Barrantes del Cicr a Bogotá. I dati della Croce Rossa Internazionale indicano che dall’accordo di pace con le Farc del 2016 ad oggi sono stati documentati 959 casi di nuove sparizioni, ma la dimensione del fenomeno «probabilmente è maggiore».

L’Unità di ricerca delle persone scomparse in Colombia, organismo creato con l’accordo di pace, stima che nel Paese le persone scomparse siano state finora 99.235, delle quali 90.088 non sono state ancora trovate.

In Messico, secondo il Cicr, dagli anni ’60 fino alla metà di questo mese sono stati registrati 104.450 desaparecidos. «La maggior parte delle persone scomparse sono adolescenti e giovani adulti tra i 15 e i 34 anni. Circa 25.000 sono bambine, donne e adolescenti», ha affermato la Croce Rossa, aggiungendo che lo Stato messicano ha riconosciuto la scoperta di circa 5.000 tombe clandestine dal 2017 e la presenza di almeno 52.000 persone non identificate in fosse comuni e servizi forensi. Critiche anche le cifre in Guatemala, dove la guerra interna ha lasciato 45.000 scomparsi. Almeno 8.000 corpi sono stati trovati dai parenti di queste vittime ma solo 3.500 sono stati identificati. In El Salvador, il conflitto interno degli anni ’80 ha lasciato 4.900 desaparecidos, sebbene la Commissione nazionale di ricerca ritenga che la cifra reale potrebbe essere vicina a 10.000.

In Brasile, l’Annuario brasiliano di pubblica sicurezza dell’anno scorso riportava 65.225 «registrazioni di sparizioni di persone realizzate dalle segreterie di pubblica sicurezza dei 26 Stati e del Distretto federale», secondo il Cicr. «Nello stesso periodo, ci sono state 31.733 registrazioni di persone ritrovate».

