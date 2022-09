Cármen Lúcia manda tirar do ar site que associa Bolsonaro ao nazismo

Entornointeligente.com /

19/09/2022 15h03 Atualizado 19/09/2022

A ministra Cármen Lúcia, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou nesta segunda-feira (19) a retirada de um site que reúne postagens críticas ao presidente Jair Bolsonaro e que chegou a usar domínio utilizado pela família dele na internet.

A página associou Bolsonaro ao ditador nazista Adolf Hitler e exibia ilustração do presidente beijando o líder russo Vladimir Putin , além de trazer expressões como «Conhecido como a «Tchuchuca do Centrão».

A ministra atendeu a pedido da campanha de Bolsonaro. Cármen Lúcia considerou que houve propaganda eleitoral negativa, o que é proibido pela legislação eleitoral.

«Tem-se que o sítio foi criado com a finalidade de induzir o eleitor em erro ao ser criado com endereço eletrônico com o nome do candidato e com a seguinte mensagem: «Ameaça ao Brasil», escreveu a ministra.

Segundo Cármen Lúcia, «é juridicamente possível a restrição do exercício desse direito fundamental», a livre manifestação do pensamento, «quando constatada eventual ilicitude no seu desempenho».

Lula e o agronegócio

A ministra também determinou a remoção, de redes sociais e sites, de postagens falsas contra o ex-presidente Lula. O conteúdo questionado afirma que o candidato petista à presidência vai acabar com o agronegócio no Brasil, se eleito.

«Não se cuidam de críticas políticas ou legítima manifestação de pensamento. O que se tem é divulgação de mensagem sabidamente inverídica em ofensa à imagem do candidato com inegável desinformação do eleitor», afirmou na decisão.

