Critican que reforma judicial esté a cargo de Lima

En la víspera, Eduardo Rodríguez Veltzé, expresidente de la República y expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, dijo que la reforma judicial no está en manos sólo del ministro de Justicia, Iván Lima, y que los cambios que se pretenden realizar al sistema judicial deben ser consultados con el pueblo boliviano a través de un referendo.

«Ése es el problema: la reforma no está en manos de un ministro y menos en manos del ministro de Justicia (Iván Lima); hay un Órgano de poder público, que es el Órgano Judicial; hay otros tres más que por la Constitución pueden cooperar en el ajuste y el mejor funcionamiento del Estado. Esto no puede seguir en manos de un caballero (Iván Lima), somos los ciudadanos que reclamamos que el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, la oposición, hagan carne de que ellos tomen la decisión de reunirse y sentarse, y no esperar a que el Ministro decida algo», manifestó, según refleja Urgente.bo.

Agregó que el punto fundamental para una reforma en la justicia tiene que ver con las enmiendas a la Constitución Política del Estado y el camino es el referendo, que incluso está dentro de la propuesta que presentó el grupo de juristas independientes.

«Yo le haría algunos ajustes. Yo tengo una mirada distinta en algunos temas, pero en otros concuerdo plenamente, pero ésa es una iniciativa que hay que valorarla», agregó el expresidente.

El Ministro de Justicia descalificó las propuestas del grupo de juristas independientes e indicó que es un grupo político.

«Que no nos digan que vamos a recolectar un millón y medio de firmas (para el referendo), y como juristas independientes decir que vamos a trasformar la justicia, cuando de independientes no tienen nada», dijo.

