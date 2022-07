Critican el plan del Gobierno para desprestigiar a los médicos

Entornointeligente.com /

Tras la filtración de un audio que busca desprestigiar a los dirigentes del Colegio Médico de Bolivia, en el cual se oye aparentemente al ministro de Salud y Deportes Jeyson Auza junto a otras autoridades y exautoridades nacionales, algunos abogados y un analista señalan que el Gobierno busca imponer su poder sobre la población y allanar el camino con miras a las elecciones 2025, utilizando el aparato estatal. El analista Walter Guevara explicó que el Gobierno se aprovecha de las instituciones del Estado de derecho para intimidar y perseguir opositores. También para mantener a la población bajo control. «Muchos piensan que la estrategia del gobierno del MAS consiste en eliminar el Estado de derecho. No es así. Lo que hacen es aprovechar el Estado de derecho para intimidar y perseguir a los opositores y para imponer su poder sobre la población. Está claro que no eliminan jueces y fiscales; los someten para que intimiden y persigan a los opositores. No eliminan las instituciones democráticas; las infiltran y las usan para establecer una dominación sobre toda la población», dijo Guevara. Añadió: «Esto es lo que ha sucedido en el caso de (Luis) Larrea, lo han hecho apresar con cualquier pretexto. Cuando se han dado cuenta de que había una reacción muy fuerte, han ordenado que lo dejen en libertad. Lo hicieron por miedo a que la figura de Larrea crezca. Lo soltaron para desinflar el apoyo popular que estaba recibiendo». A criterio de Guevara, lo mismo ha sucedido en el caso del gobernador Fernando Camacho. En tanto, para el abogado y analista Williams Bascopé, ese audio es una muestra de la instrumentalización del poder judicial y el Ministerio Público y de que el Gobierno no demuestra independencia de poderes. «Ellos quieren eliminar, si es posible montar casos, y si son casos particulares o privados meten sus manos en eso y es la forma como lo han hecho desde el gobierno de Evo Morales. Es lamentable como la Fiscalía se presta a esto», dijo Bascopé. «Ellos están viendo a quiénes más pueden caerles con la Fiscalía, están calculando y midiendo para anularlos para (las elecciones) de 2025 y allanar el camino para su reelección de ellos», añadió. El abogado constitucionalista Cesar Cabrera dijo que el audio revela que para el Gobierno «todo aquel que piensa distinto tiene que ser liquidado». Además, demuestra el nivel de injerencia que tiene el ejecutivo sobre diferentes entidades como la Contraloría.

Envían audio a Argentina El polémico audio que fue presentado el lunes por el Colegio Médico de Bolivia, en el que supuestamente se está planeando una estrategia para debilitar al Colegio Médico, fue enviado a Argentina para que se hagan los respectivos peritajes. El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui, dijo a El Deber que el audio fue enviado a la Confederación Médica Latinoamericana para que, a través de esta institución, se realicen los peritajes que permitan determinar que el audio no fue alterado y que se trata de una grabación auténtica. Una vez conocidos los resultados y, de ser un audio veraz, los asesores legales determinarán los procesos que ameriten .

