Critican a Nodal por dedicarle a Cazzu la misma canción que a Belinda

Christian Nodal está nuevamente en el «candelero» por su vida amorosa y es que el artista es criticado por dedicarle a Cazzu la misma canción que ya le había dedicado a su exprometida Belinda.

Se trata del tema «Eso y más» escrita por el fallecido artista Joan Sebastian

, la cual hace unos meses atrás se la cantó al oído a Belinda por su cumpleaños.

En redes sociales se viralizó un video del momento donde el intérprete de «Ya no somos ni seremos» lanzó una indirecta a la actriz de «Cómplices al rescate» y dejaba claro que se arrepentía de haberle dedicado ese tema.

«¿Quién no ha dedicado esta canción? Se llama «Eso y más». Hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en mi vida…», expresó Nodal.

«Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu. Yo no soy Romeo, pero quiero a mi Julieta», dijo.

Ante esta expresión del mexicano, los internautas arremetieron contra él ya que según ellos, no olvida a Belinda aun cuando ella está haciendo su vida por otros rumbos.

«Sigue pensando en Belinda aunque digan que no», «Hubiera omitido eso de me arrepiento de haberla dedicado antes, o sea, que ni para dedicar una canción supera a Beli», «Pobre Cazzu», «No pues esa es la que dedica a todas, que estén en turno» y «Siempre tiene que sacar a relucir el nombre de Belinda y ella ya ni en cuenta con él», son algunos de los comentarios que se leen debajo del video.

Nodal le dedicó el mismo tema a Belinda hace unos meses cuando los entonces prometidos estaban en una celebración de cumpleaños. En los videos que se filtraron y que actualmente continúan circulando en internet se les puede ver disfrutando de una hermosa velada a la luz de las velas.

De un momento para otro Nodal tomó el micrófono e interpretó Eso y más directamente para Belinda, quien permaneció sentada sin perder ni un solo detalle del romántico gesto de su novio, reseña Infobae.

Desde que terminó en febrero su relación amorosa con su colega y compatriota Belinda, el cantante de regional mexicano ha acaparado la atención mediática por distintos motivos entre ellos su relación con la rapera argentina.

