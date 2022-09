Critican a David Comedia por andar de amiguito con Florentino Primera «apoyando el talento socialista» (+CRÍTICAS)

Entornointeligente.com /

Usuarios en redes sociales criticaron al humorista venezolano, David Comedia , por juntarse con el cantante Florentino Primera. Recientemente en sus redes sociales el reconocido imitador y comediante venezolano realizó un video para las redes sociales con el cantante afecto al régimen, Florentino Primera, agregando que realizó una excelente imitación del artista criollo y lo público para sorprender a sus fans . En este caso, David dejó a más de uno con la boca abierta puesto que muchos pensaron que en verdad Florentino estaba hablando pero en realidad se trataba de él, quien simula muy bien su voz.

VER TAMBIÉN ※ Hijo no reconocido de El Puma arremete en su contra «El que no aguantó el ADN fue usted» (+Captura)

Ahora bien, aunque David sacó muchas carcajadas y risas a algunos amigos y seguidores, esto no bastó para frenar las críticas de los internautas que tienen muy buena memoria y recuerdan las afecciones políticas de los hermanos Primera, Servando y Florentino, quienes desde siempre han apoyado al chavismo.

Por este motivo, usuarios insultaron al cantante y también al humorista por relacionarse con él, concluyendo «Te faltó cerrar con El Chávez vive la patria sigue», «@davidcomedia ahora eres pana de chavistas …👍 ja!», «Plaga chavista florentino», «Mi pana me vas a perdonar lo que te voy a decir a lo mejor te parecerá una falta de respeto o no pero no tengo pelos en la lengua y mucho menos compasión con quien no se la merece! ES EN SERIO QUE USTED @davidcomedia una persona Super anti chavista haga un post con ese tipo @florentinoprimera!!», «Apoyando el talento Socialista», «El venezolano en su mayoría es de memoria corta y por eso pasan estas cagadas».

View this post on Instagram

A post shared by DAVID GONZÁLEZ (@davidcomedia)

Redacción Gossipvzla

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com