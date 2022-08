Critican a Carlos Baute tras confirmar concierto en el país «El que decía yo me quedo en Venezuela, viene a buscar es billete»

Entornointeligente.com /

Internautas en redes sociales arremeten contra Carlos Baute tras su regreso a Venezuela. Recientemente en redes sociales se anunció el regreso del cantante criollo Carlos Baute al país, agregando que vendrá pronto a su tierra natal luego de emigrar a España. En este caso, el artista ofrecerá un show para sus fanáticos en el mes de noviembre donde interpretará sus más exitosos temas.

Ahora bien, los internautas quienes no tienen memoria corta criticaron al intérprete de « Yo me quedo en Venezuela» , recordandole que se fue del país a pesar de gritar a los cuatro vientos que se quedaría luchando por la recuperación del mismo. Asimismo, usuarios expresaron que Baute quien no venía desde 2009, ha regresado en búsqueda de platica.

Seguidamente, añadieron en los comentarios « A buscar dólares más nada», «No hay mal que dure mil años… ¿Entonces ya pasaron mil años?», «El es el que decía….. yo me quedo en Venezuela porque soy optimista y vive en españa 😂😆 viene a buscar es billete money», « Que viene a buscar su mesada, otro más», «Yo me quedo en Venezuela porque soy optimista, casi 20 años después, los artistas y sus cosas», «Otro que viene a buscar su tajada» , entre otras críticas al respecto.

