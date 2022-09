Critican a Boris Johnson por su discurso de despedida

Entornointeligente.com /

Boris Johnson ha sido objeto de numerosas burlas esta mañana tras hacer una extraña referencia a un dictador romano en su discurso de despedida. En su último discurso fuera de Downing Street, el Primer Ministro saliente se comparó con Cincinnatus, un estadista de Roma del siglo V a.C.

«Sobre el tema de rebotar en futuras carreras, permítanme decir que ahora soy como uno de esos cohetes de refuerzo que ha cumplido su función», dijo Johnson.

«Ahora volveré a entrar suavemente en la atmósfera y caeré invisiblemente en algún rincón remoto y oscuro del Pacífico. Como Cincinnatus, vuelvo a mi arado y no ofreceré a este gobierno más que el más ferviente apoyo».

Su extraño comentario hizo que el personaje histórico fuera pronto tendencia en Twitter. La historiadora de televisión y profesora de clásicas en la Universidad de Cambridge, Mary Beard, dijo en la red social: «Si tienes curiosidad por la referencia de Boris Johnson a Cincinnatus en su discurso de despedida, se trata de un político romano del siglo V a.C. que salvó al Estado de una invasión y, una vez hecho el trabajo, volvió a su granja («a su arado»). También era un enemigo del pueblo».

Más tarde añadió en el programa Today de Radio 4 que era «absolutamente antipopulista» y «se oponía por completo a los derechos de los pobres y desfavorecidos en Roma».

En su página de Wikipedia, que también ha registrado un gran tráfico esta mañana, se dice que «ha sido citado a menudo como ejemplo de liderazgo destacado, servicio al bien común, virtud cívica, humildad y modestia».

Y el ex académico de clásicas Johnson, que será sustituido como líder tory por Liz Truss tras su victoria sobre Rishi Sunak en la contienda por el liderazgo que se confirmó ayer, fue ampliamente criticado por la comparación.

Deeba Syed dijo: «¿Boris Johnson comparándose con Cincinnatus, un hombre de origen humilde que se convirtió en líder y en el parangón de la virtud, la lealtad y la valentía? Absolutamente delirante. No deja más que un legado de sordidez, escándalo y vergüenza al haber arrastrado la política a la cuneta».

Ed Campbell dijo: «¿Quién es Cincinnatus y por qué los periodistas políticos actúan como si importara lo más mínimo?»

Jon Worth dijo: «Uno se pregunta cuánto tiempo ha pasado Johnson elaborando la línea de Cincinnatus para el discurso que el que ha pasado realmente, ya sabes, gobernando estas últimas semanas…»

James B dijo: «Llevo años bromeando con que Johnson se considera a sí mismo como Cincinnatus, y espera que el partido le llame desde su arado en su hora de necesidad. No puedo creer que haya hecho esa alusión en su último discurso».

Mientras que la escritora, locutora y clasicista Natalie Haynes dijo: «Amigo, si Cincinnatus hubiera estado sentado en su culo todo el día en lugar de arar un campo cuando fue llamado a servir, si se hubiera quedado de pie recibiendo p****d mientras cientos de miles de romanos habían muerto, si hubiera decorado su arado f****** con papel de oro, entonces serías como él».

No es la primera vez que el Sr. Johnson hace referencia a Lucius Quinctius Cincinnatus, que volvió de trabajar en su granja para cumplir un segundo mandato.

En una entrevista en 2009 dijo: «En las inmortales palabras de Michael Heseltine, no puedo prever las circunstancias en las que sería llamado a servir [como primer ministro].

«Si, como Cincinnatus, me llamaran de mi arado, obviamente sería un error por mi parte no ayudar».

Y muchos interpretaron la referencia como que Johnson espera volver a la primera línea de la política en el futuro.

El guionista de comedia Armando Iannucci, creador de la comedia política The Thick of It, dijo: «Johnson espera ser llamado de nuevo. Cincinnatus fue llamado de su arado para convertirse en líder de Roma por segunda vez. Que alguien se lo diga a los que tienen micrófonos en Downing Street».

Roz Kaveney dijo: «Como estoy segura de que todos saben, el punto de la mención de Johnson a Cincinnatus es que el romano fue llamado de vuelta de su granja por un pueblo agradecido en dos momentos de crisis».

La periodista y comentarista política Gaby Hinsliff dijo: «Lo que más me gusta de Liz Truss es que no nos hará hablar de Cincinnatus nunca más».

El Sr. Johnson y la Sra. Truss viajarán a Balmoral para ver a la Reina esta mañana, donde el Sr. Johnson presentará oficialmente su dimisión y la Sra. Truss tendrá entonces una audiencia con la monarca y será invitada formalmente a liderar un nuevo gobierno.

ENLACE ORIGINAL: https://www.manchestereveningnews.co.uk/news/uk-news/people-slating-boris-johnson-after-24941178

VEA TAMBIÉN: Boris Johnson y lo que se veía venir » EntornoInteligente

Entornointeligente.com