Depois de uma polémica na Hungria – em que um discurso racista foi longe demais e levou uma assessora de longa data a demitir-se com uma carta aberta – o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, discursou esta quinta-feira na Conservative Political Action Conference, em Dallas, Texas, onde vão desfilar personalidades que vão de Tucker Carlson a Steve Bannon, passando por Marjorie Taylor Greene a Sarah Palin, terminando com um discurso do ex-Presidente Donald Trump.

